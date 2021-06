Vöhrum

Rot-weiße Fahnen, rote Baseball-Kappen und drehende rote Ratschen: Etwa 150 von insgesamt 230 Pelikan-Mitarbeitern haben am Montag lautstark eine politische Mittagspause eingelegt und auf dem Firmenparkplatz an der Vöhrumer Pelikanstraße vor dem Werkstor gegen die Arbeitssituation beim Schreibwaren- und Schulbedarfs-Hersteller protestiert.

Das Unternehmen Pelikan, das zum Beispiel den bekannten Füllfederhalter Pelikano, Maltuschkästen und Wachsmalstifte produziert, steckt in einer ernsten wirtschaftlichen Krise. Die Belegschaft in Peine-Vöhrum wartet seit Monaten auf die Auszahlung des kompletten Weihnachtsgeldes. Nun können auch die Löhne für den Monat Juni nicht rechtzeitig ausgezahlt werden.

Gewerkschaftssekretär Cihan Yüksel von der IG BCE ruft daher in sein Megaphon: „Das darf so nicht weitergehen! Immer wieder werden Versprechen gebrochen und die Hoffnungen der Mitarbeiter bitter enttäuscht. Jetzt hat man auch noch den Rahmen-Sozialplan gekündigt, um schlechtere Bedingungen zu zementieren.“ Man befürchte, dass Pelikan mehrere Entlassungen plant. „Doch dagegen werden wir mit vereinten Kräften vorgehen“, so Yüksel.

„Es ist ein trauriges Gefühl“

Und das, obwohl die Belegschaft viele Zugeständnisse gegenüber dem Arbeitgeber gemacht habe, um Jobs zu sichern. Das betont auch Pelikan-Mitarbeiter Reinhold Rothe am Rande der Veranstaltung: „Es ist ein trauriges Gefühl, denn wir Angestellte haben zum Beispiel auf fünf Tage Urlaub und aktuell auf zwölf Prozent unseres Tariflohnes verzichtet. Aber es kommt nichts zurück, außer leeren Versprechungen.“

Der langjährige Betriebsratschef Walter Dettmer erklärt in Richtung des Konzern-Geschäftsführers Hooi Keat Loo aus Malaysia: „Herr Loo, es reicht. So geht es nicht weiter. Schon seit zehn Jahren verzichten wir auf Geld, um die Firma in Peine-Vöhrum am Leben zu halten. Aber jetzt ist Schluss. Es muss endlich etwas passieren!“

Und die Situation verschärfe sich noch, denn einen Teil der benötigten Rohstoffe erhalte das Werk nur noch gegen Vorkasse. Die Produktion müsse deswegen öfter unterbrochen werden. Und auch die vereinbarte sogenannte Restrukturierung laufe nicht – eigentlich wollte die Konzernspitze über zwei Millionen Euro in diesem Jahr in das Vöhrumer Werk investieren. Passiert sei nichts.

Der Pelikan-Konzern Das 1838 in Hannover gegründete Unternehmen gehört seit einem Vierteljahrhundert der Holding des Multimillionärs Hooi Keat Loo aus Malaysia. Der Unternehmer hat Pelikan 1996 vom Metro-Gründer Otto Beisheim übernommen und durch Zukäufe zum europäischen Marktführer der Papier-, Büro- und Schreibwarenbranche geformt. Zu Pelikan zählen heute neben der Kernmarke noch Herlitz und Susy Card. Die Firmenzentrale in Falkensee bei Berlin war einst Sitz von Herlitz. Die Vertriebsgesellschaft hat 300 Beschäftigte, rund ein Drittel sitzt in Hannover. Für die vergangenen beiden Jahre weisen die testierten Jahresabschlüsse für den Pelikan-Konzern rote Zahlen aus. 2019 stand unter dem Strich ein Verlust von knapp 8,5 Millionen Euro. 2020 belief sich das Minus auf 5 Millionen Euro. Der Umsatz schrumpfte im vergangenen Jahr um 11 Prozent auf 195 Millionen Euro.

Dettmer habe auch schon versucht, Loo über einen Anwalt zu kontaktieren – keine Antwort. Jetzt hat der Betriebsratschef Bundesarbeitsminister Hubertus Heil aus Peine angerufen, der am 19. August nach Vöhrum kommen will, um sich über die Situation vor Ort zu informieren. Auch der Peiner Landtagsabgeordnete Matthias Möhle (beide SPD) wird dann dabei sein. Er sagt: „Die aktuelle Situation für das Peiner Traditionsunternehmen Pelikan ist besorgniserregend. Ich habe zudem schon mit unserem Ministerpräsidenten Stephan Weil darüber gesprochen.“

Was sagt die Arbeitgeberseite? „Ja, wir haben unsere Mitarbeiter enttäuscht, und ich kann verstehen, warum protestiert wird. Aber die ausstehenden Löhne werden jetzt bezahlt, es wurde niemand gekündigt, die Krise ist fast überstanden“, erklärt der kaufmännische Werksleiter der Pelikan-Produktionsgesellschaft Rainer Niermann, der seit einem halben Jahr in Vöhrum tätig ist. Es sei schwierig gewesen, das wichtige Saisongeschäft – viele Schüler kaufen logischerweise im Sommer Füller und Stifte für das neue Schuljahr – vorzufinanzieren. „Erhöhte Rohstoffpreise für Kunststoff zum Beispiel und eine grundsätzlich angespannte Finanzlage – auch wegen Corona – haben dazu geführt, dass wir im Juni radikale Einsparungen vornehmen mussten“, so Niermann.

Jetzt blicke er aber wieder zuversichtlich nach vorne, „denn dem Pelikan-Konzern geht es insgesamt gut, und wir haben konkurrenzfähige Produkte“. Er sei sich sicher: In Vöhrum würden auch in den nächsten Jahren noch Füller, Stifte und Deckfarbkästen hergestellt.

Von Thomas Kröger/Peiner Allgemeine Zeitung