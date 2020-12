Hildesheim

Zwischen Hannover, Hildesheim und Braunschweig wird in den nächsten Jahren nicht neu nach Erdöl gebohrt. Das Unternehmen RDG Niedersachsen gibt seine Lizenz vorzeitig an das Land Niedersachsen zurück. Das hat die Firma mit Sitz in Hannover jetzt auf Anfrage erklärt. „Nach intensiver Prüfung aller Daten hinsichtlich des verbleibenden Förderpotenzials zeigt sich, dass eine Fortführung einer Förderung wirtschaftlich nicht darstellbar sein wird“, erklärte eine Unternehmenssprecherin die Entscheidung.

Pläne für Erdölförderung sorgen für Unruhe

Eine mögliche Wiederaufnahme der Erdölförderung in Teilen der Region Hannover sowie der Landkreise Hildesheim und Peine und der Stadt Salzgitter sowie bis an die Braunschweiger Stadtgrenze heran hatte 2016 für Unruhe gesorgt – auch weil die Überlegungen nur langsam an die Öffentlichkeit drangen.

Seinerzeit hatte sich die britisch-amerikanische Firma Kimmeridge eine sogenannte Aufsuchungserlaubnis für ein 1600 Quadratkilometer großes Gebiet, das sogenannte Erlaubnisfeld Borsum, im Raum Hannover, Braunschweig, Hildesheim und Salzgitter gesichert. Fünf Jahre lang durfte sich demnach kein anderes Unternehmen eingehender mit möglichen Erdölreserven im betreffenden Gebiet beschäftigen.

Suche in aufgegebenen Lagerstätten

Kurz danach wechselte Kimmeridge und damit auch die Lizenz für die Ölsuche den Besitzer: Die Firma RDG aus Hannover, gegründet vom österreichischen Energiekonzern RAG und inzwischen eine Tochter des Fachinvestors Petroleum Equity, übernahm. Sie hat sich darauf spezialisiert, bekannte kleinere, von großen Konzernen aufgegebene Lagerstätten mit neuer Technologie und schlanken Strukturen daraufhin zu überprüfen, ob sich eine Förderung wieder lohnen könnte. Die Hildesheimer Börde, vor allem die Gegend um das Dorf Mölme, war über Jahrzehnte ein wichtiges deutsches Ölgebiet.

Erdölförderung in der Hildesheimer Börde ?

RDG verkleinerte bald darauf das Untersuchungsgebiet um ein Viertel. Gebiete in der nördlichen Region Hannover und im Landkreis Nienburg wurden als aussichtslos eingestuft, die Börde rückte stärker in den Fokus. Doch auch dort ist eine rentable Förderung nicht möglich – davon ist das Unternehmen nach Auswertung weiterer Proben und Daten nun überzeugt. „Wir konzentrieren uns nun auf unsere anderen Erlaubnisfelder“, kündigt RDG an.

Aktuell verfolgt das Unternehmen drei Projekte für eine mögliche Ölförderung in Bayern. Zudem hat die Firma Anfang des Jahres die Ölförderung von DEA Wintershall nahe Suderbruch bei Schwarmstedt übernommen.

Von Tarek Abu Ajamieh