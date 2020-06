Hannover

Das neue Wohn- und Geschäftsquartier auf dem Gelände des Postbank-Hochhauses Celler Straße soll eine Bereicherung für Hannover werden. Doch für die rund 500 Mitarbeiter, die bisher darin arbeiten, wird der Abriss harte Konsequenzen haben. Ihr Arbeitgeber hat ihnen am Mittwoch überraschend mitgeteilt, dass die Jobs nach Hameln verlagert werden sollen. Am Donnerstag gab es die erste spontane Kleinkundgebung mit einigen der wenigen Mitarbeiter, die trotz Corona im Haus arbeiten. Weiterer Protest werde folgen, heißt es bei der Gewerkschaft Verdi.

Postbank-Angestellte sollen von Hannover nach Hameln pendeln

„ Hameln mag gut sein für einen Wochenendausflug – für den täglichen Weg zu Arbeit ist es dann doch etwas weit“, sagte Verdi-Sekretär Christian Thies. Unter den etwa 500 Betroffenen seien viele Teilzeitkräfte. Wer nur wenige Stunden am Tag arbeite, für den rechne sich der lange Arbeitsweg schon gar nicht. „Wir erleben immer wieder, dass Arbeitsplätze aus Kostengründen verlagert werden. Die tägliche Pendelzeit von zwei oder drei Stunden fehlt bei Familie und Freizeit.“

Anzeige

Das Postbank-Gebäude an der Celler Straße wird abgerissen. Quelle: Frankenberg

Weitere HAZ+ Artikel

Ein Neubaugebiet entsteht auf dem Innenstadt-Gelände

Die Postbank gehört zur Deutschen Bank. Das Gelände zwischen Celler Straße und Brüderstraße ist im vergangenen Jahr verkauft worden. Dort planen die Immobilienentwickler Baum und Meravis Neubauten. Für den nächsten Sommer ist der Abriss geplant, spätestens dann sollen die Beschäftigten ausgezogen sein. Gewerkschafter Thies sagt, dass kaum jemand erwartet habe, dass die Arbeitsplätze in der Innenstadt blieben. Offenbar habe sich aber niemand um einen akzeptablen Alternativort gekümmert. In Hameln hat die Postbank am alten BHW-Gebäude offenbar noch Kapazitäten frei.

So soll das Stadtquartier Goseriede auf dem Gelände des bisherigen Postscheckamts aussehen. Quelle: ASTOC Architects and Planners

„ Hameln? Nein Danke!“ stand auf den Spruchtafeln, die die Mitarbeiter am Donnerstag in die Luft hielten. Sie hoffen, dass ein erst im vergangenen Jahr verlängerter Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung sie schützt, der nach Gewerkschaftsangaben eine „Versetzung auf einen räumlich unzumutbaren Arbeitsplatz“ ausschließe. Von der Bonner Postbank-Zentrale war dazu am frühen Nachmittag keine Stellungnahme mehr zu erhalten: Die Pressestelle war nicht erreichbar.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding