Es war eine Überraschungsaktion: In der Nacht zu Dienstag haben Bauern in etlichen Orten in Niedersachsen mit ihren Traktoren Lager vor allem des Lebensmittteldiscounters Aldi blockiert. Sie forderten höhere Preise. Am Freitag sollen es nun Verhandlungen geben.

Die Bauernproteste dauern bereits Wochen. Zuletzt hatten rund 140 Traktoren die Zufahrt des Lidl-Zentrallagers in Cloppenburg abgeriegelt. Am Montagabend tauchten dann die ersten Landwirte in Lehrte-Sievershausen in der Region Hannover vor dem Aldi-Zentrallager auf und blieben teilweise bis tief in die Nacht. Insgesamt wurden 65 Traktoren gezählt.

Verhandlungen ohne Ergebnis beendet

Weitere Ackerschlepper steuerten Aldi-Häuser unter anderem in Rinteln (Kreis Schaumburg), Weyhe ( Landkreis Diepholz) und Seevetal (Kreis Harburg) an. Anthony Lee, der Sprecher der Bauernprotestbewegung „Land schafft Verbindung“ in Niedersachsen, sprach von rund 800 beteiligten Traktoren an acht Standorten. Der konkrete Anlass: Am Montag waren Verhandlungen zwischen Einzelhandelskonzernen, Molkereien und Vertretern der Bauern unter Vermittlung der niedersächsischen Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU) ergebnislos beendet worden.

Auch in Hesel im Landkreis Leer haben Landwirte demonstriert, um den Druck auf Discounter zu erhöhen. Quelle: Nord-West-Media TV/dpa

Viele Landwirte sind mit ihrer Geduld am Ende. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) spricht von „ruinösen Erzeugerpreisen“.

Beispiel Milch: Nach Daten des Kieler Instituts für Ernährungswirtschaft liegt der aktuelle „Börsenmilchwert“ bei 30,7 Cent je Liter. Mehrere Bauernverbände fordern mindestens 15 Cent mehr. Ottmar Ilchmann, AbL-Vorsitzender für Niedersachsen, schlägt Erzeuger-„Fairpreis“-Aufschläge des Lebensmitteleinzelhandels vor.

Beispiel Fleisch: Schweinefleisch hat sich massiv verbilligt. Laut Onlinefachdienst „Agrar heute“ liegt der Preis aktuell zwischen 80 Cent und 1,24 Euro pro Kilo. Die Schweinemäster verlangen mindestens 50 Cent mehr. Anthony Lee berichtet von Bauern, die 20 Euro pro Tier draufzahlten.

Discounter nutzen auch aus, dass Bauern zu viel Milch und Schweinefleisch erzeugen. „Diese Überproduktion hat zur Folge, dass Überschüsse auf dem Weltmarkt verklappt werden müssen. Die Preise dort schlagen zurück auf die hiesigen Bauern“, sagte Christian Rehmer, Agrarexperte der Umweltorganisation BUND, unserem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Hohe EU-Subventionen

Wegen der afrikanischen Schweinepest in Deutschland kann Schweinefleisch in vielen asiatischen Ländern nicht mehr verkauft werden. Wegen des Teil-Lockdowns sind Abnehmer für Milchprodukte weggebrochen. Die Produktion wurde aber nicht entsprechend zurückgefahren. Da Lebensmittelkonzerne auch auf internationalen Märkten einkaufen können, lassen sich hierzulande ebenfalls günstige Konditionen erzielen – dies drückt die Erzeugerpreise. Der Grund für die Überproduktion liegt letztlich auch in der Agrarpolitik der Europäischen Union. Landwirte werden massiv subventioniert, 30 bis 50 Prozent ihrer Einkünfte bestehen aus staatlichen Zuwendungen.

BUND : „Mehr Wochenmarkt und weniger Weltmarkt.“

Das Management von Aldi-Nord hat für Freitag Gespräche mit den Bauern versprochen, Lidl, Rewe und Edeka sollen ebenfalls dabei sein. Anthony Lee von „Land schafft Verbindung“ zeigt sich „guter Dinge“: Es sei einmalig, dass solche Verhandlungen mit den Firmen und den Bauern angesetzt seien.

Für Christian Rehmer vom BUND lässt sich die Misere langfristig „nur mit grundsätzlichen Änderungen beheben“. Das Motto müsse lauten: „Mehr Wochenmarkt und weniger Weltmarkt.“

