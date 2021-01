Hannover

Die Lebensmittelkette Real schließt zum 30. September 2021 ihren Supermarkt in Linden. Für 103 Beschäftigte der Filiale an der Davenstedter Straße wurde nach Unternehmensangaben ein Sozialplan aufgestellt, durch den die Betroffenen „abgesichert werden“. Worin diese Absicherung besteht, ob Abfindungen gemeint sind oder Weiterbeschäftigung in anderen Filialen, wollte ein Sprecher auf Anfrage der HAZ nicht sagen. Der Sozialplan wurde mit dem Gesamtbetriebsrat vereinbart.

Real hatte für den Markt in Linden einen Kaufinteressenten gesucht, blieb aber erfolglos. „Aufgrund der fehlenden wirtschaftlichen Perspektive“ habe man sich deshalb entschlossen, das Geschäft zu schließen.

Real: „Die Schließung ist notwendig“

Unternehmenschef Bojan Lunce sprach am Mittwoch von sehr hohen Verlusten in den vergangenen Jahren. „Uns ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen und sie spiegelt nicht die harte Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem Standort wieder. Dennoch ist die Schließung notwendig."

Das Ende des Supermarkts in Linden ist eine Folge des Verkaufs der Real GmbH an die SCP Group im Sommer 2020. Der neue Eigentümer versucht derzeit, im Rahmen eines „Transformationskonzeptes möglichst viele Real-Standorte an andere Unternehmen aus dem Lebensmitteleinzelhandel“ abzugeben. Im Ergebnis behalte ein Großteil der rund 33.000 Beschäftigten des Konzerns einen Arbeitsplatz.

Von Gunnar Menkens