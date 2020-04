Hannover

Die Tui muss deutlich mehr Geld für die Absicherung von Kundenzahlungen für Pauschalreisen aufwenden als geplant. Der Grund dafür ist der Ausstieg des Konkurrenten DER Touristik beim Deutschen Reisepreis-Sicherungsverein (DRS), der die Kundengeldabsicherung bisher für die beiden Reiseveranstalter übernommen hat. Nach dem Rückzug ihres Partners kommen auf die Hannoveraner zusätzliche finanzielle Belastungen zu: Die Tui werde die Eigenmittel des DRS nun selbst schrittweise auf die von der Finanzaufsichtsbehörde Bafin geforderte Höhe auf 110 Millionen Euro aufstocken, sagte ein Konzernsprecher am Freitag. Dem Vernehmen nach ist sogar eine Anhebung auf 130 Millionen Euro vorgesehen.

Veranstalter dürfen Pauschalreisen nur verkaufen, wenn sie Anzahlungen ihrer Kunden absichern. Die Tui und DER Touristik hatten den DRS einst als „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“ gegründet, statt die Reiseanzahlungen durch eine andere Versicherung zu garantieren. Dadurch konnten sich die beiden Unternehmen teure Prämien für die Policen sparen, für den Insolvenzschutz sorgten Bürgschaften.

Finanzaufsicht schreitet ein

Dieses Modell ist der Aufsichtsbehörde Bafin inzwischen zu unsicher: Sie hat dem Deutschen Reisepreis-Sicherungsverein eine Frist bis zum 28. April gesetzt, um den Schutz der Kundengelder in angemessener Höhe sicherzustellen. Die Tui und DER Touristik haben daraufhin nach Informationen des „ Handelsblatts“ erfolglos versucht, ein Konsortium von Rückversicherern mit ins Boot zu holen. Während die Verhandlungen liefen, hatte die Tui wegen der Ausbreitung des Coronavirus ihren Geschäftsbetrieb Mitte März weitgehend einstellen müssen. Kurz darauf hätten sich die beiden Reiseveranstalter darauf verständigt, den DRS gemeinsam mit ausreichend Liquidität zu versorgen, hieß es.

Dem „ Handelsblatt“ zufolge hat die DER Touristik mit der R+V-Versicherung in den vergangenen Tagen jedoch eine günstigere Lösung gefunden, um die Anzahlungen ihrer Kunden abzusichern. Der Veranstalter profitiert dabei vom Mutterkonzern Rewe, der anders als die Tui als kapitalstark gilt. Der Handelsriese werde keine Staatshilfe in Anspruch nehmen, obwohl man in der Touristiksparte Hunderte von Millionen Euro verliere, sagte Rewe-Chef Lionel Souque unlängst dem Magazin „Der Spiegel“. Dies gelte selbst dann, wenn alle Buchungen bis zum Jahresende storniert würden.

Insolvenz von Thomas Cook hat Zweifel geweckt

Für die Tui hat der Ausstieg des Partners zur Folge, dass sie die mit der Bafin verabredete DRS-Sicherungssumme von 130 Millionen Euro allein aufbringen muss. Das Geld habe man bereits seit Langem für einen solchen Fall reserviert, verlautete aus Unternehmenskreisen. Den über die staatliche KfW-Bank abgewickelten Hilfskredit in Höhe von 1,8 Milliarden Euro müsse man dafür nicht in Anspruch nehmen.

Die Absicherungen der Kundengelder waren durch die Insolvenz von Thomas Cook in den Fokus geraten. Die von dem Reisekonzern abgeschlossene Versicherung reichte nicht aus, um die Ansprüche der Kunden zu erfüllen. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Neuregelung der Vorschriften. Zuletzt waren in Berlin mögliche Deckungssummen von bis zu einer Milliarde Euro im Gespräch.

Reisestopp bis Mitte Mai Die Veranstalter Tui, FTI und Alltours verlängern den Stopp aller Reisen bis zum 15. Mai. Dies teilten die Unternehmen am Freitag mit. Bisher hatten Tui und FTI Reisen bis zum 3. Mai abgesagt, Alltours bis Ende April. Man bereite sich auf den Neustart des Tourismussektors vor, sagte der Tui-Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing, Hubert Kluske – auch wenn noch nicht klar sei, wann Reisen wieder beginnen könnten.

Von Jens Heitmann