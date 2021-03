Hannover

Vertreter der Tui-Kleinaktionäre üben Kritik an der aus ihrer Sicht überhöhten Vergütung des Aufsichtsrats in der Corona-Krise. Während der Vorstand wegen der Hilfen des Staates zur Rettung des Reisekonzerns auf den größeren Teil seiner Bezüge verzichten muss, solle die Bezahlung des Kontrollgremiums nun unverändert bleiben, kritisiert die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SDK). „Wieso zeigt sich der Aufsichtsrat hier nicht solidarischer?“, heißt es in einem Fragenkatalog zur Hauptversammlung an diesem Donnerstag, der der HAZ vorliegt. Viele Beschäftigte des Konzerns hätten „erheblichere Einkommenseinbußen erlitten (...) und teilweise sogar ihre wirtschaftliche Existenz verloren“.

Die Aufsichtsräte des Unternehmens haben im vergangenen Jahr nach dem Ausbruch der Pandemie für sechs Monate auf 30 Prozent ihrer allgemeinen Grundvergütung von 90.000 Euro im Jahr verzichtet. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat Anspruch auf eine Grundvergütung von 270.000 Euro, den Stellvertretern stehen jeweils 180.000 Euro zu. Darüber hinaus bekommen die Tui-Kontrolleure für die Mitgliedschaft in Ausschüssen des Aufsichtsrats im Jahr jeweils 42.000 Euro, für jede Sitzung gibt es pro Termin 1000 Euro. Diese Bestandteile der Vergütung wurden auch 2020 komplett ausgezahlt.

„Grenze des Akzeptablen“

Wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, haben der Aufsichtsratschef Dieter Zetsche und sein Vize Peter Long für die Monate April bis September 2020 auf 30 Prozent der ihnen zustehenden erhöhten Grundvergütung verzichtet. Der andere Stellvertreter, Konzernbetriebsratschef Frank Jakobi, ist bei dem erhöhten Teil der Vergütung diesen Schritt nicht mitgegangen. Insgesamt erhielt den Angaben zufolge Zetsche 2020 knapp 390.000 Euro. Long kam auf 306.000 Euro und Jakobi auf knapp 290.000 Euro. „Angesichts der Lage der Tui ist das an der Grenze des Akzeptablen“, sagte Alexander von Vietinghoff-Scheel, Landesgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) in Niedersachsen.

Die Tui ist durch Corona tief in die roten Zahlen gerutscht. Im Geschäftsjahr 2019/2020, das bis Ende Oktober dauerte, ist der Umsatz von 18,9 auf 7,9 Milliarden Euro eingebrochen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 3,1 Milliarden Euro. Von Oktober bis Ende Dezember fiel ein Minus von 803 Millionen Euro an. Nur dank staatlicher Hilfen in Milliardenhöhe und einer Kapitalerhöhung konnte der Konzern eine Insolvenz abwenden. Anfang Februar verfügte die Tui über Finanzmittel von etwa 2,1 Milliarden Euro – den Geldabfluss konnte der Konzern zuletzt auf rund 300 Millionen Euro im Monat verringern.

Vorerst keine Bonuszahlungen

Bis die Tui die Hilfen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes zurückzahlen kann, dürfen die Vorstände nur ihr Grundgehalt beziehen. Auf Bonuszahlungen, die bisher den größeren Teil ihrer Bezüge ausgemacht haben, müssen sie komplett verzichten. Daran sollten sich nach Ansicht der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger auch die Aufsichtsräte orientieren, die ihr Salär seit Oktober wieder ohne Abzüge bekommen. „Warum hat der Aufsichtsrat seine Vergütung nicht für einen längeren Zeitraum gekürzt, etwa für die Dauer der Existenzkrise der Tui?“, fragt die Organisation. Auch die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz hält Zugeständnisse des Kontrollgremium für angebracht: „Die Sitzungsgelder könnte man ersatzlos streichen“, sagte Vietinghoff-Scheel. „Dadurch wird keiner am Hungertuch nagen.“

Von Jens Heitmann