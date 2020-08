Hannover

Vor dem Beginn der Verhandlungen über die Verkleinerung der Tuifly-Flugzeugflotte dringt die Gewerkschaft Verdi auf eine neue Perspektive für die Airline. „Wir wollen mit der Geschäftsführung nicht nur über den Abbau von Arbeitsplätzen reden“, sagt Gewerkschaftssekretär Marian Drews. „Wir fordern eine verlässliche Planung für die Zukunft ein.“ Tuifly will die Zahl ihrer Maschinen von 39 auf 17 verringern und 900 von 2500 Arbeitsplätzen streichen. Sondierungen mit Verdi beginnen am Freitag; bis Ende August sollen die Gespräche mit den Betriebsräten starten.

Die Tui will erreichen, dass die Flotte ihres deutschen Ferienfliegers über das gesamte Jahr hinweg ausgelastet ist – also auch im reiseschwächeren Winter. Bisher hatte Tuifly von Oktober bis März Maschinen an andere Anbieter vermietet. Dies sei wegen der in der Corona-Krise gesunkenen Nachfrage nicht mehr möglich, erklärt der Konzern. Für die Sommermonate möchte die Tui künftig zusätzliche Maschinen von Konkurrenten chartern. Die Wartung will der Konzern von Hannover nach Großbritannien und Belgien verlegen.

Tui : Mehr Maschinen nur bei mehr Flugstunden

Die Arbeitnehmervertreter wollen diese Pläne abmildern. „Wir wollen noch einmal über die Größe der Flotte reden und fordern den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen“, sagt Drews. „Die Zahl von 17 Maschinen kann nicht das letzte Wort sein.“ Aus der Politik gibt es bereits ähnliche Forderungen. Nach einem Notkredit der staatlichen KfW-Bank in Höhe von 1,8 Milliarden Euro für den Touristikkonzern dürfte die Tui noch weitere Finanzhilfen benötigen, heißt es in Regierungskreisen in Berlin und Hannover. Ein Stellenabbau in großem Stil könne entsprechende Verhandlungen erschweren.

Inzwischen signalisiert man bei Tuifly Gesprächsbereitschaft. „Wenn wir eine Flotte von mehr als 20 Maschinen erhalten wollen, müssen wir produktiver werden“, verlautet aus dem Management. Das Unternehmen wolle nicht die Gehälter kürzen – Ziel sei es aber, die Zahl der Flugstunden für die Crews zu erhöhen.

Für die Belegschaft am Boden gibt es nach Einschätzung der Geschäftsführung hingegen kaum Hoffnung. Die Wartung am Flughafen Langenhagen sei im Vergleich mit anderen Standorten im Konzern zu teuer.

Konzern ist auf Streiks vorbereitet

Von den aktuell rund 600 Mitarbeitern in der Verwaltung und Technik von Tuifly könnte nach Einschätzung von Betriebsräten rund die Hälfte ihren Job verlieren. Der Hangar für die Wartung sei bis Mitte 2023 gemietet, heißt es. Der Pachtvertrag für die Zentrale am Flughafen laufe noch zwölf Jahre. Von dort managt der Tui-Konzern auch den Flugbetrieb der gesamten Flotte von 150 Maschinen. Knapp die Hälfte davon ist in Großbritannien und Skandinavien beheimatet. 40 Flugzeuge decken den belgischen und holländischen Markt ab.

Für einen möglichen Arbeitskampf hat die Tui bereits Vorsorge getroffen. Auf einen Streik der Belegschaft könne man sehr schnell reagieren, heißt es im Unternehmen. Es seien derzeit sehr viele Anbieter am Markt, die über eine ausreichende Kapazität verfügten. Dieses Signal ist bei den Arbeitnehmervertretern angekommen. „Ein Streik ist das Letzte, was wir wollen“, sagt ein Betriebsrat. „Aber das Unternehmen muss auch bereit sein, ein vernünftiges Paket für die Verhandlungen zu schnüren.“

Von Jens Heitmann