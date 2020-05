Hannover

Wie viele andere Branchen ist auch die Touristik durch die Coronakrise unverschuldet in Not geraten. Wenn Reisen von einem Tag auf den anderen nicht mehr möglich sind, entzieht das Veranstaltern, Fluggesellschaften, Hotels und Reisebüros die Geschäftsgrundlage. Dass eine Branche in dieser Lage nach der Hilfe des Staates ruft, ist nachvollziehbar – und auch eher zu akzeptieren als die Forderung nach einer vom Fiskus bezahlten Kaufprämie für Neuwagen von Autoherstellern, die finanziell immer noch recht gut gepolstert sind.

Für die Art und Weise aber, mit der die Reiseveranstalter ihr Anliegen vorbringen, gilt das nicht. Man mag die Vorschrift, nach der Anzahlungen für stornierte Reisen binnen zwei Wochen zu erstatten sind, für realitätsfern halten – dennoch steht sie im Gesetz. Viele Kunden wären vielleicht sogar bereit gewesen, auf diesen Anspruch zu verzichten und Reisegutscheine anzunehmen, wenn die Unternehmen sie nett darum gebeten hätten. Stattdessen drohen die Veranstalter im Fall einer Ablehnung unverhohlen mit ihrer Pleite, bei der die Kunden leer ausgehen.

Zu dieser Attitüde passt die Arroganz in der Kommunikation. Selbst der Marktführer Tui war für seine Kunden zuletzt kaum erreichbar. Die nonchalante Entschuldigung, man habe das eigene Geschäft auf den Verkauf von Reisen ausgerichtet und nicht auf die Erstattung von Anzahlungen, dürfte kaum geeignet sein, breite Unterstützung für die Branche zu mobilisieren oder gar Begeisterung für neue Buchungen zu wecken. Etwas mehr Bescheidenheit könnte hilfreicher sein bei dem Versuch, an das Geld der Steuerzahler heranzukommen.

