Radiologen müssen bei der Abrechnung von Kontrastmitteln künftig Preisabschläge hinnehmen. Für die Flüssigkeit, die Patienten für Untersuchungen in Magnetresonanztomografen ( MRT) und Computertomografen ( CT) gespritzt wird, können Röntgenärzte in Niedersachsen bisher je Liter eine Pauschale von 3900 Euro abrechnen – obwohl sie solche Kontrastmittel für weniger als 700 Euro je Liter von Herstellern bekommen können. Von April an sinke der Betrag in zwei Schritten um durchschnittlich knapp ein Drittel, teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) am Montag mit.

Die Krankenkassen hatten im vergangenen Sommer um Nachverhandlungen gebeten, nachdem sie Hinweise auf hohe Zusatzverdienste von Radiologen erhalten hatten. Die Einkaufspreise zahlreicher Praxen sollen dem Vernehmen nach deutlich unter den von den Kassen gezahlten Pauschalen liegen. Pro MRT-Gerät seien zusätzliche Gewinne in Höhe von 90 000 Euro pro Jahr möglich, hieß es.

„Es ist uns jetzt gelungen, kurzfristig deutliche Einsparungen zu erzielen“, sagte der Leiter der Landesvertretung der Ersatzkassen in Niedersachsen, Jörg Niemann. „Die Ausgaben für Kontrastmittel sinken von 16 auf 11 Millionen Euro im Jahr.“

Kassen konnten 2016 erste Korrektur durchsetzen

Patienten bekommen Kontrastmittel vor radiologischen Untersuchungen, um Blutgefäße, Gallenwege, Magen oder Darm besser sichtbar zu machen. Für diese Mittel gelten andere Regeln als für sonstige Medikamente. Die Ärzte beziehen sie nicht über Apotheken, sondern als „Sprechstundenbedarf“ direkt von den Herstellern. Früher konnten Radiologen die Kontrastmittel den Krankenkassen auf Grundlage des Listenpreises in Rechnung stellen. Um Mondpreise zu vermeiden, setzten die Kassen vor vier Jahren eine Änderung des Abrechnungssystems durch: Seither gilt in Niedersachsen und vier anderen Bundesländern eine einheitliche Pauschale von bis zu 3900 Euro je Liter.

Inzwischen halten die Kassen auch diesen Betrag für zu hoch. Die Ärzte hätten gegenüber den Herstellern von Kontrastmitteln großes Verhandlungsgeschick bewiesen, heißt es. Die Produzenten hätten offenbar Preise gesenkt. In der Folge mussten die Radiologen nachgeben: In Bayern zahlt die AOK bereits seit Oktober deutlich weniger als vorher. Im Bezirk Nordrhein werden Kontrastmittel künftig ausgeschrieben – dann bekommt der günstigste Bieter den Zuschlag.

„Niemand weiß, was die Ärzte wirklich bezahlen“

In Niedersachsen wollen die KVN und die Krankenkassen an der bisherigen Abrechnungspraxis festhalten. Die Pauschalen hätten sich bewährt, hieß es von beiden Seiten. Da man in der Vergangenheit Obergrenzen für den Verbrauch eingezogen habe, gebe es für die Radiologen keinen Anreiz, die Zahl der Untersuchungen aus finanziellem Interesse auszuweiten, erklärten Ärztevertreter. Nach Einschätzung der Kassen lassen sich auf diese Weise schneller Einsparungen erzielen als bei einem Umstieg auf Ausschreibungen.

Dem Vernehmen nach soll sich der Widerstand der Röntgenärzte gegen die Absenkung der Pauschalen in Grenzen gehalten haben. Sie hätten die Kürzungen – je nach Mittel zwischen 30 und 35 Prozent – „ohne großes Murren“ hingenommen, berichtete ein Beteiligter. Eine Erklärung dafür könne sein, dass Hersteller der Kontrastmittel bereit seien, ihre Preise anzupassen. „Niemand weiß ja, was die Ärzte wirklich bezahlen“, hieß es bei den Krankenkassen.

