Burgwedel

Die Drogeriekette Rossmann hat allen Beschäftigten in Deutschland für die Belastungen im abgelaufenen Corona-Jahr Boni ausbezahlt. Insgesamt mehr als 30 Millionen Euro seien an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hierzulande ausgeschüttet worden, hieß es am Donnerstag bei der Vorstellung des Jahresergebnisses. Jeder der 34.000 Festangestellten habe in den beiden Shutdowns im Frühjahr und am Jahresende jeweils 250 Euro netto erhalten, sagte eine Sprecherin. Auch Aushilfskräfte hätten Prämien erhalten.

Rossmann legt 2020 beim Umsatz zu

Im Gegensatz zu vielen Einzelhändlern mussten Drogeriemärkte 2020 nicht schließen. Die Firmenleitung habe die Beschäftigten mit den Bonuszahlungen für ihren Einsatz „in diesem herausfordernden Jahr“ honorieren wollen, teilte die Rossmann-Zentrale in Burgwedel mit.

International hat der Konzern seinen Umsatz um 3,5 Prozent auf 10,35 Milliarden Euro gesteigert. In Deutschland stieg der Umsatz um 4,7 Prozent auf 7,33 Milliarden Euro und damit stärker als der Drogistendurchschnitt, der in den ersten elf Monaten nach Angabe der GfK-Konsumgüterforscher um 4,1 Prozent zugelegt hat. Allerdings konnten die Drogeriemärkte nicht mit dem Lebensmittelhandel mithalten. Bei Discountern stiegen die Umsätze um 8, bei Supermärkten sogar um 16 Prozent.

195 neue Filialen in Vorbereitung

Rossmann betreibt weltweit 4244 Filialen mit 56.000 Beschäftigten. 2021 sollen 195 neue Filialen eröffnet werden, davon 75 in Deutschland.

Von Conrad von Meding