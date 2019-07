Bremerhaven

Die Bremerhavener Unternehmerfamilie Petram hat sich nach mehr als 30 Jahren von ihrem Werftgeschäft getrennt. Sie verkaufte ihre Anteile an mehreren Betriebsgesellschaften an die Heinrich-Rönner-Gruppe, wie die Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Der Kaufpreis wurde nicht genannt.

Mehr als 400 Beschäftigte

Betro...