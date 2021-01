Schlachthöfe stocken ihre Stammbelegschaft auf

Münster/Hannover

Die großen Schlachtbetriebe in Deutschland stocken ihre Stammbelegschaften deutlich auf. Bei den Marktführern Tönnies, Westfleisch und Vion Deutschland sind insgesamt mehr als 12.300 Werkvertragsarbeiter von Subunternehmen in die Belegschaften der Fleischbetriebe gewechselt, wie Sprecher der Firmen mitteilten.

Damit reagiert die Fleischwirtschaft auf die veränderte Gesetzeslage: Seit Jahresanfang ist der Einsatz von Fremdpersonal auf der Grundlage von Werkverträgen im Kerngeschäft der Fleischindustrie verboten – im Bereich der Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung. Von April an gilt zudem – mit einigen Ausnahmen – für Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten auch ein Verbot für den Einsatz von Zeitarbeitnehmern.

Anzeige

Zahlreiche Corona-Infektionen

Nach zahlreichen Corona-Infektionen in den Belegschaften war die Branche im vergangenen Jahr unter Druck geraten. Besonders die hohe Zahl der Werkvertragsarbeiter aus Osteuropa, von denen manche in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht waren, hatte Kritik ausgelöst. Schlachthöfe wurden zum Teil für Wochen geschlossen, um die Infektionsketten zu unterbrechen.

Der Marktführer Tönnies kommt mit den zusätzlichen 6000 Mitarbeitern nun auf 12.500 festangestellte Beschäftigte in Deutschland. Westfleisch mit Sitz in Münster beschäftigt nach der Einstellung von etwa 3000 Werksarbeitern zum 1. Januar rund 7000 Mitarbeiter. Die niederländische Vion-Gruppe hat an 16 Standorten in Deutschland zusätzlich zur bisherigen Belegschaft von 3000 Beschäftigten etwa 3300 Mitarbeiter von Subunternehmern fest eingestellt. Auch die Firma Danish Crown, die in Essen bei Cloppenburg einen großen Schlachthof betreibt, habe alle Werkvertragsarbeiter in Deutschland übernommen, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Zahl der Mitarbeiter liege nun bei rund 2000.

Tarifvertrag gefordert

„Der moderne Sklavenhandel in der Fleischindustrie ist vorbei“, sagte der Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten ( NGG) in der Region Oldenburg/ Ostfriesland, Matthias Brümmer. „Für die Betriebe sind keine Schlupflöcher mehr da.“ Jedoch hätten längst nicht alle Unternehmen die Werkvertragsarbeiter zu den gleichen Bedingungen wie bei den Stammbelegschaften übernommen, sagte Brümmer. Nicht wenige mussten offenbar erst Aufhebungsverträge bei Subunternehmern unterschreiben und sich dann neu auf ihren alten Job bewerben. Manche seien auch nur befristet eingestellt worden, hieß es.

Nach Angaben der Gewerkschaft zahlt nur ein kleiner Teil der Branche mehr als den Mindestlohn. Über den Stand von Tarifverhandlungen gehen die Darstellungen auseinander. Weder von Tönnies noch von den Fleischverbänden habe man bisher eine Antwort bekommen, hieß es bei der NGG. „Schon im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens hat der Verband der Ernährungswirtschaft die NGG zu Gesprächen über Tarifverträge aufgefordert“, sagte hingegen ein Tönnies-Sprecher. Die Gewerkschaft sei aber erst mit Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens im Dezember auf den Verband zugegangen. Erste Sondierungsgespräche sollten bald beginnen.

Umstritten bleibt das künftige Verbot von Zeitarbeit. Diese Regelung werde vor allem bei der Herstellung von saisonalen Fleischprodukten wie zum Beispiel in der Grillsaison zu Problemen führen, erklärte der Verband der Fleischwirtschaft. Zudem enthalte das Gesetz viele unbestimmte Begriffe. Die Gewerkschaft hält die Probleme für lösbar. „In anderen Wirtschaftsbranchen, die auch saisonale Schwankungen haben, gibt es sehr flexible Arbeitszeitmodelle“, sagte der Leiter der Tarifabteilung der NGG, Johannes Specht. „Schokohasen oder Bier werden auch nicht das ganze Jahr durch im gleichen Maße produziert.“

Von Carsten Linnhoff und Jens Heitmann