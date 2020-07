Schuhhersteller Lloyd stellt Produktion in Deutschland ein

Sulingen

Der Schuhhersteller Lloyd gibt unter dem Druck der Corona-Krise seine Serienproduktion in Deutschland auf. Die Fertigung im niedersächsischen Sulingen (Kreis Diepholz) werde eingestellt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zuletzt waren in Sulingen pro Tag noch 1350 Paar Schuhe mit dem markanten roten Streifen im Absatz hergestellt worden.

125 Jobs fallen in Sulingen weg

Auch in der Verwaltung will Lloyd sparen. Insgesamt fallen etwa 125 Vollzeitstellen weg. Neben dem Standort Sulingen produziert Lloyd in Rumänien und Indien.

„Härteste Entscheidung, die ich treffen musste“

„Diese Entscheidung war die härteste, die ich in meiner Berufslaufbahn bisher treffen musste“, sagte der seit mehr als 30 Jahren für Lloyd tätige Sprecher der Geschäftsführung, Andreas Schaller. „Uns ist allen bewusst, dass die Einstellung der Serienproduktion in Deutschland einen harten Einschnitt bedeutet.“

LLoyd hat 700 Beschäftige in Deutschland

Wegen der coronabedingten Schließung der Geschäfte im März sei die Nachfrage nach Businessschuhen, für die Lloyd bekannt ist, weltweit weitgehend ausgeblieben, hieß es. Für das laufende Geschäftsjahr rechne das Unternehmen daher mit einem Umsatzrückgang von 30 Prozent. 2019 hatte Lloyd noch einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro erwirtschaftet. Rund 1900 Menschen arbeiteten in dem Jahr für Lloyd, davon knapp 700 in Deutschland.

