Hannover

Niedersächsische Sparkassen zweifeln offenbar daran, dass die Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) bei ihrer Sanierung schnell genug vorankommt. Obwohl sich der Sparkassenverband Niedersachsen zuletzt mit den Fortschritten beim Umbau der Bank „einverstanden“ erklärt hatte, ist nach HAZ-Informationen ein Großteil der 39 kommunalen Geldinstitute im Bundesland dabei, Abschreibungen bei den Anteilen an der Nord/LB vorzunehmen, die der Verband für sie hält. „Es gibt zwar noch keinen zwingenden Bedarf zur Wertberichtigung, aber viele lassen lieber Vorsicht walten“, sagte ein Aufsichtsratsmitglied einer großen Sparkasse am Freitag.

Die Nord/LB war wegen maroder Schiffskredite in Not geraten und musste vor anderthalb Jahren von ihren Trägern mit einem Rettungspaket von 3,5 Milliarden Euro unterstützt werden. Etwa 2,4 Milliarden Euro davon entfielen auf die Bundesländer Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Die übrige Summe steuerte die Sparkassen-Finanzgruppe bei. Der Beitrag der niedersächsischen Institute belief sich auf 280 Millionen Euro. Zuvor hatten sie schon auf ihre alten Nord/LB-Anteile rund 1,2 Milliarden Euro abgeschrieben.

Risikovorsorge erhöht

Das Sanierungskonzept sieht vor, dass die Landesbank ihre Bilanzsumme von 147 auf 95 Milliarden Euro verringert und die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis Ende 2023 auf 2800 Beschäftigte nahezu halbiert. Im vergangenen Dezember musste Vorstandschef Thomas Bürkle einräumen, dass die Bank wegen einer verstärkten Vorsorge für ausfallgefährdete Kredite infolge der Corona-Krise ihre Gewinnziele zwei Jahre später erreichen werde als ursprünglich geplant. Die angestrebte Eigenkapitalrendite von 7 Prozent könne man voraussichtlich erst 2026 erzielen. Mit einer Dividende für die Anteilseigner sei deshalb frühestens 2025 zu rechnen, hieß es.

Im vergangenen Jahr hat die Nord/LB ihre Risikovorsorge auf 426 Millionen Euro erhöht. Das Management sei jedoch zuversichtlich, dass sich die Zahl sogenannter notleidender Kredite in engeren Grenzen halten werde, erklärte Bürkle im Dezember. „Es ist nicht so, dass es links und rechts hereinregnet.“ An dieser Einschätzung habe sich seither nichts geändert, verlautete am Freitag aus der Bank. Eher sei das Gegenteil der Fall. „Es zeichnet sich überhaupt nicht ab, dass wir diese Summen benötigen werden“, erklärte ein Beteiligter.

Geldinstitute wappnen sich

Bei den niedersächsischen Sparkassen ist die Skepsis gegenüber der Nord/LB nach den Erfahrungen der Vergangenheit groß. Dass eine größere Zahl der Kreditinstitute so kurz nach der jüngsten Finanzspritze damit begonnen habe, Anteile abzuschreiben, müsse man aber noch nicht als einen Misstrauensbeweis ansehen, verlautete aus Verbandskreisen. Jedes einzelne Haus sei bemüht, sich für erwartete Belastungen durch die Corona-Krise zu wappnen – auch indem mit Blick auf die Bilanz vorgesorgt werde. „Wer in seinen Büchern noch Luft hat, zieht vielleicht auch deshalb erste Abschreibungen vor“, sagte ein Sparkassenmanager.

Die Sparkasse Hannover beispielsweise hat im vergangenen Jahr nach Angaben von Vorstandschef Volker Alt 15 Millionen Euro auf ihre Nord/LB-Anteile abgeschrieben. Das entspricht etwa einem Drittel der Summe, die sie zur Rettung der Bank aufbringen musste.

Von Jens Heitmann