Wolfsburg

Augen auf beim Geschenkekauf: Zum diesjährigen Frauentag hat die IG Metall Wolfsburg mit einer kleinen Aufmerksamkeit für die weiblichen Mitglieder nicht nur diesen, sondern auch sich selbst keinen Gefallen getan. Für den – tatsächlich fragwürdigen – Einfall ein ausgerechnet pinkes Mikrofaser-Putztuch an die Frauen in den eigenen Reihen zu schicken, erntete die Gewerkschaft einen kleinen Shitstorm.

WAZ-Leserin ärgert sich

Auf der Facebookseite der IG Metall meldeten sich gleich mehrere weibliche Mitglieder mit teilweise wütenden vor allem aber irritierten Posts. Auch unsere Redaktion erhielt einen Brief einer Leserin zum unglücklich gewählten Geschenk, den wir hier abdrucken.

„Danke für den Brief zum Internationalen Frauentag 2022, in dem ihr insbesondere noch einmal eure Forderung nach Gleichstellung der Geschlechter in Wirtschaft und Gesellschaft betont und darauf hinweist, für diese Belange weiterhin auf politischer und betrieblicher Ebene zu kämpfen. Auch bedankt ihr euch in diesem Brief bei mir mit den Worten ’Danke Powerfrau’ und fordert ’weg mit überholten Rollenklischees’. Wie passt dazu dann die Beigabe zu diesem Brief – ein pinkes Mikrofaser-Putztuch? Ich stelle mir ernsthaft die Frage, ob das nur ein sehr unglückliches, unüberlegtes Geschenk ist, oder sich darüber im Vorfeld Gedanken gemacht wurde. Ich fühle mich jedenfalls durch dieses Geschenk in genau das von euch angeprangerte Rollenklischee gedrängt“, schreibt Toni-Vanessa Schneider-Mannecke.

Shitstorm auf Facebook

Damit spricht sie aus, was sich viele IG Metall-Frauen gedacht haben. „Herzlich willkommen im 21. Jahrhundert“, schreibt eine Userin bei Facebook, eine andere fragt beinahe resigniert, wer sich das bloß ausgedacht habe. Ausnahmsweise ist das bestimmt gute gemeinte, aber reichlich unsensible Geschenk dabei wohl nicht die Idee eines Mannes gewesen. Nach WAZ-Informationen geht das „Give Away“ auf den Ortsfrauen-Ausschuss der Gewerkschaft zurück.

Immerhin: Die IG Metall zeigt sich auf ihrer Facebook-Seite einigermaßen einsichtig. „Wir haben von euch die Rückmeldung, dass das ’Give Away’ zum Internationalen Frauentag nicht überall gut ankommt. Dieses bedauern wir natürlich sehr. Die Absicht war, mit diesem ’Give Away’ den wichtigen Inhalt unseres frauenpolitischen Anschreibens zu transportieren. Bei dem ’Give Away’ handelt es sich um ein digitales Zubehör für Handy- und Laptopoberflächen beziehungsweise Brillengläser“, schreibt die Gewerkschaft.

Beruhigen kann die die IG Metall die verärgerten Frauen mit dieser Erklärung nur bedingt. „Auch wenn es ein multifunktionales Reinigungstuch ist, bleibt es ein Tuch zum putzen“, schreibt eine Userin. Zum nächsten Frauentag sollte das Geschenk wohl sorgfältiger ausgewählt werden.

Von Steffen Schmidt