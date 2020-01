Hannover

Es gibt gute Gründe dafür, dass führende Manager Twitter meiden. Der Nutzen des Kurznachrichtendienstes ist begrenzt, weil Botschaften dort nur einen Bruchteil der Bevölkerung erreichen – gleichzeitig ist die Gefahr groß, sich selbst und den eigenen Konzern zur Zielscheibe von Kritik zu machen. Joe Kaeser twittert trotzdem: Seit Oktober 2017 hat der Siemens-Chef unter anderem die AfD getadelt, Donald Trump gerüffelt und Tesla-Gründer Elon Musk als „kiffenden Kollegen“ bloßgestellt. Den billigen Beifall dafür hat Kaeser gern kassiert – wer jedoch so wohlfeil moralisiert, muss sich auch an seinen Standards messen lassen.

Genau das machen die Klimaaktivisten von Fridays for Future: Sie nehmen Kaeser beim Wort. Wenn Siemens verkündet, „als erster großer Industriekonzern weltweit bis zum Jahr 2030 eine neutrale CO2-Bilanz“ anzustreben, passt das schlecht zu einer Rolle als Zulieferer für den Bau eines der größten Kohlebergwerke der Welt – selbst wenn es nur um die Lieferung von Signaltechnik für die Bahntrasse für wenige Millionen Euro geht.

Aus dieser Imagefalle wollte sich Kaeser befreien, indem er den Umweltschützern nach den Hinweisen auf den Widerspruch zwischen Reden und Handeln – via Twitter – eine „Antwort“ versprach. Sie fällt überraschend aus: Mit Luisa Neubauer soll das deutsche Gesicht von Fridays for Future in den Aufsichtsrat von Siemens Energy einziehen. Die Klimaschützer sind jedoch PR-Profis genug, um die Doppelbödigkeit diese Angebots richtig einzuschätzen. Punkten kann Kaeser bei ihnen nur, wenn er keine Beihilfe zur Kohleförderung in Australien leistet.

Von Jens Heitmann