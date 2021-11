Hannover

Müssen Tausende Unternehmen in Niedersachsen Corona-Hilfen zurückzahlen? Die landeseigene N-Bank will in den kommenden Tagen rund 130.000 Antragsteller anschreiben, die im vergangenen Jahr finanzielle Unterstützung von Bund oder Land bekommen haben. Dabei geht es um rund eine Milliarde Euro an Soforthilfen, die zwischen März und Juni 2020 ausgezahlt wurden.

„Wir haben gesagt, wir werden das am Ende überprüfen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Förderbank, Michael Kiesewetter, der HAZ. Das Institut wolle nachhaken, ob Antragssteller die notwendige Förderung oder vielleicht zu viel bekommen hätten. „Diese Summe muss gegebenenfalls zurückgezahlt werden“, sagte Kiesewetter. „Wir wollen aber keines der Unternehmen überfordern.“

Soforthilfen: Programme von Bund und Land

Mit den Soforthilfen wollten Bund und Land zu Beginn der Pandemie Insolvenzen von Kleinunternehmern und Mittelständlern verhindern, die ihre Geschäfte schließen mussten oder ihr Gewerbe nicht mehr ausüben konnten. Die bewilligten Summer lagen laut N-Bank zwischen 3000 und 25.000 Euro je Antrag. Knapp drei Viertel der Soforthilfen wurden über ein Bundesprogramm ausgezahlt, der Rest kam vom Land.

Die N-Bank will den Unternehmen und Gewerbetreibenden ein Datenportal zu Verfügung stellen, in dem sie Angaben zu Umsätzen und Kosten im fraglichen Zeitraum machen können. „Daraus ergibt sich die Fördersumme, die damit abgeglichen wird, was man bekommen hat“, sagte Kiesewetter. Die N-Bank will die Angaben stichprobenartig bei Finanzämtern überprüfen. Die erste Frist für die Antworten läuft bis 17. Dezember. Die Antragsteller seien zur Mithilfe verpflichtet, sagte Kiesewetter.

Viele Unternehmen zahlen freiwillig

Im Anschluss will die Bank auch die Auszahlungen der sogenannten Überbrückungshilfen prüfen. Dies soll Mitte 2022 geschehen. Nach Kiesewetters Angaben geht es insgesamt um 310.000 Anträge und sechs Milliarden Euro an Hilfsgeldern, die geflossen seien. Rund 10.000 niedersächsische Firmen hätten in der Vergangenheit schon Corona-Hilfe in Höhe von etwa 62 Millionen Euro zurückgezahlt, hieß es.

Von Marco Seng