Hannover

Das hat es lange nicht mehr gegeben in Hannover: Rund 900 Gäste haben sich am Donnerstagabend bei schönstem Spätsommerwetter am Südufer des Maschsees versammelt und ein Fest gefeiert. Die Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) und das Institut der Norddeutschen Wirtschaft (INW) hatten zum ersten Sommerempfang seit 2019 ins Strandbad geladen. Und nach der lange Corona-Pause war der Andrang der Gäste aus Wirtschaft und Politik groß. Im vergangenen Jahr gab es nur ein digitales Treffen.

Bundespräsident a. D. Wulff unter den Gästen

Gekommen waren unter anderem der frühere Bundespräsident Christian Wulff mit seiner Frau Bettina, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Zu den Gästen zählten auch der Staatsminister im Bundeskanzleramt, Hendrik Hoppenstedt (CDU), und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Auch Landesbischof Ralf Meister und Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe feierten mit. Weil zeigte sich gut gelaunt und fragte die Gastgeber, wie wohl erst der 75. Geburtstag gefeiert werde: „Wie wollen Sie das toppen?“

Zwei mit einem Herz für die „Roten“: Der Ministerpräsident und 96-Fan Stephan Weil (li.) trifft Martin Kind, Chef der Zweitliga-Profis. Quelle: Nancy Heusel

Der Einlass gestaltete sich diesmal besonders schwierig, die Warteschlange war lang. Wegen der anhaltenden Corona-Krise galt für das Sommerfest die 3-G-Regel. Jeder Gast musste nachweisen, dass er geimpft, genesen oder aktuell getestet war. Ein Superspreading-Event wollten die Gastgeber um jeden Preis vermeiden.

Planung in zwei Wochen

„Vor zwei Wochen war es völlig unklar, ob wir eine Chance haben, überhaupt mal wieder in diesem Kreis und dann noch bei gutem Wetter zusammenzukommen“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände, Volker Müller, in seiner Begrüßungsrede. Als die neue Corona-Verordnung des Landes das Zusammenkommen wieder ermöglicht habe, habe man kurz entschlossen gesagt: „Ja, keine Vorbereitungszeit, aber wir wollen Sie einfach persönlich wieder treffen“. Zeltbauer und Caterer hätten dann möglich gemacht, was in der kurzen Vorbereitungszeit gehe.

Coronagemäße „Ghetto-Faust“ als Gruß im vornehmen Kreis: Werner M. Bahlsen begrüßt Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). Quelle: Nancy Heusel

Müller betonte, des es eine Menge Gründe zum Feiern gebe. Das Sommerfest werde 21 Jahre alt, die Unternehmerverbände Niedersachsen seien vor 70 Jahre gegründet worden. „Und zum Dritten feiern wir auch die Tatsache, dass wir trotz einer noch nicht ausgestanden pandemischen Lage, in der wir uns befinden, wieder in der Lage sind, etwas mehr Nähe zuzulassen und uns mal wieder persönlich zu sehen.“ Und darauf habe man richtig Lust gehabt.

Spenden für Hochwassergebiete

In seiner Rede sprach Müller auch ernste Themen an: etwa die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. UVN und INW würden sich an der Aufbauarbeit in beiden Bundesländern durch eine Spende finanziell beteiligen und auch versuchen, dort zu helfen, kündigte er an.

Gut gelaunt am Strand: Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne, l.) trifft Komatsu-Europachef Göksel Güner und dessen Ehefrau Sevil Güner. Quelle: Nancy Heusel

Müller bedankte sich bei den Vertretern der Landesregierung für die „Art und Weise der Einbindung der niedersächsischen Wirtschaft in die politischen Entscheidungen der Corona-Pandemie.“ Man sei nicht immer einer Meinung gewesen, aber regelmäßig gehört worden.

„Feiern Sie, knuddeln Sie sich, freuen Sie sich – es geht wieder aufwärts“, forderte Müller die Gäste am Ende seiner Rede auf.

Von Marco Seng