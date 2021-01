Sparkasse Hannover: Mitarbeiter bestimmen Arbeitszeit selbst

Hannover

Bei der Sparkasse Hannover können Mitarbeiter seit Jahresbeginn ihre Arbeitszeit weitgehend selbst bestimmen. Das Geldinstitut lässt den Beschäftigten innerhalb eines vorgegebenen Rahmens die Wahl, ob sie in Vollzeit oder in Teilzeit tätig sein wollen – diese Entscheidung dürfen sie jedes Jahr neu treffen. „Wir haben festgestellt, dass flexible Arbeitszeiten enorm an Bedeutung gewinnen – insbesondere bei den jüngeren Kollegen“, sagte Vorstandsmitglied Kerstin Berghoff-Ising am Freitag.

Die Sparkasse will mit diesem Angebot auch beim Wettbewerb um Auszubildende Pluspunkte sammeln. Die jüngeren Generationen achten bei der Bewerbung zunehmend auf eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. In einer aktuellen Studie der Bundeszentrale für politische Bildung gaben Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren an, dass es für sie bei der Berufswahl „sehr bedeutsam“ sei, über genügend Freizeit zu verfügen. Wichtiger als Aufstiegschancen war für eine Mehrheit der Befragten, dass es im Job zu „keiner Überforderung/Überarbeitung“ komme.

„ Hannover ist ein Vorreiter“

Die Beschäftigten der Sparkasse Hannover müssen sich jeweils bis Ende August entscheiden, wie lange sie im kommenden Jahr arbeiten wollen. Am oberen Ende sind 39 Stunden in der Woche möglich, am unteren Ende 19,5 Stunden. Die neue Arbeitszeit greift immer am 1. Januar des folgenden Jahres und gilt für die kommenden zwölf Monate. Wer seine Entscheidung korrigieren möchte, kann das nach acht Monaten mit Blick auf das nächste Jahr tun.

Das Angebot ist der dritte Teil einer Vereinbarung zur Zukunftssicherung, die das Management und die Arbeitnehmervertreter im Grundsatz 2018 ausgehandelt haben. Seither können die Mitarbeiter bereits einen Teil ihres Gehalts in zusätzliche freie Tage umwandeln – 2020 haben dies 770 der 1666 Beschäftigten getan. Möglich ist auch eine unbezahlte Auszeit (Sabbatical). Andere Sparkassen böten inzwischen ebenfalls flexible Arbeitszeitmodelle an, hieß es beim Sparkassenverband Niedersachsen. Dabei handele es sich in der Regel aber um individuelle Lösungen für eine kleine Zahl von Mitarbeitern. „In dieser Dimension ist Hannover sicherlich ein Vorreiter“, sagte ein Verbandssprecher.

„Es klappt richtig gut“

Die Regelung zur flexiblen Arbeitszeit steht unter dem Vorbehalt, dass alle Abteilungen ihre Aufgaben erledigen können. Im Prinzip müssen also genügend Kollegen ihre Arbeitszeit aufstocken, damit andere ihre Stundenzahl verringern können. „Als wir das Modell den Mitarbeitern angeboten haben, wussten wir noch nicht, wie viele es nutzen würden und welche Herausforderungen dies für die Personalplanung bringen wird“, sagte Berghoff-Ising. „Aber das Ergebnis für 2021 hat gezeigt: Es klappt richtig gut.“

Im laufenden Jahr sei dieses Modell insgesamt bis auf fünf Stunden „aufgegangen“, hieß es. Insgesamt haben derzeit 135 Beschäftigte ihre Arbeitszeit entweder nach oben oder nach unten angepasst. Die Gründe seien vielfältig: Wer etwa wegen der Kindererziehung weniger gearbeitet habe, fahre seine Stundenzahl jetzt wieder hoch. Auf der anderen Seite wollten manche Beschäftigte, die sich der Rente näherten, die Arbeitszeit verringern, um sich auf den Ruhestand vorzubereiten.

Von Jens Heitmann