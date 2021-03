Hannover

Die Sparkasse Hannover hat im vergangenen Jahr vom Boom an der Börse weniger profitieren können als Konkurrenten. Während Direktbanken und Onlinebroker zuletzt zweistellige Zuwachsraten bei den Wertpapierdepots erzielt haben, erhöhte sich der Bestand bei dem kommunalen Geldinstitut nur um rund 3 Prozent auf knapp 76.000 Konten. „Wir haben da noch Luft nach oben“, sagte Vorstandschef Volker Alt am Freitag bei der Bilanzvorlage.

„Ein mühsamer Weg“

Die Sparkasse hatte zwischenzeitlich die Zahl ihrer Anlageberater um die Hälfte verringert, nachdem die Anforderungen für die Kundenbetreuung von den Aufsichtsbehörden nach oben geschraubt worden waren. Seit zwei Jahren sei man dabei, wieder mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die Beratung beim Kauf von Wertpapieren und Fonds zu schulen, sagte Vorstandsmitglied Kerstin Berghoff-Ising. „Das ist jedoch ein mühsamer Weg.“

Ansonsten zeigt sich die Sparkasse mit der Bilanz des Corona-Jahres 2020 zufrieden. „Trotz dieser für unsere Kunden und uns schwierigen Rahmenbedingungen blicken wir auf ein ordentliches Geschäftsjahr zurück“, sagte Alt. Auch bei der Sparkasse macht sich das rege Interesse von Verbrauchern und Firmen an Immobilien bemerkbar: Bei den privaten Baufinanzierungen nahm der Kreditbestand um 264 Millionen Euro auf 5,3 Milliarden Euro zu. Im gewerblichen Bereich wuchs der Kreditbestand um 448 Millionen Euro auf 3,4 Milliarden Euro. Die Sparkasse prüfe ihre Engagements aber sehr genau, sagte Alt. „Wir machen nicht alle Schleusen auf.“

Sieht im Wertpapiergeschäft „noch Luft nach oben“: Sparkassenchef Volker Alt. Quelle: Christian Behrens

„Holprige Monate“ befürchtet

Insgesamt stieg der Bestand im Kundenkreditgeschäft um 7,5 Prozent auf 13,2 Milliarden Euro. Dem standen Kundeneinlagen von 13,9 Milliarden Euro gegenüber – ein Plus von etwa 8 Prozent. Obwohl die Corona-Pandemie die Wirtschaft stark belaste, habe man nur mit rund 4000 Kunden Vereinbarungen zur Aussetzung von Kredittilgungen vereinbart, sagte die stellvertretende Vorstandsvorsitzende Marina Barth. Gleichwohl erhöhte die Sparkasse ihre Risikovorsorge um ein Drittel auf 60 Millionen Euro. Die nächsten Monate könnten noch „holprig“ werden, hieß es.

Höheres operatives Ergebnis

Sein operatives Ergebnis hat das Kreditinstitut im vergangenen Jahr um 2,6 Prozent auf 128,4 Millionen Euro gesteigert. Während der Zinsüberschuss als bedeutendste Ertragsquelle der Sparkasse Hannover um knapp ein Prozent auf 217 Millionen Euro sank, kletterte der Provisionsüberschuss – „deutlich über Plan“ – um 3,6 Prozent auf 114 Millionen Euro. Der Bilanzgewinn lag mit 20 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres.

Von dem seit Beginn dieses Jahres geltenden Angebot, die Arbeitszeit weitgehend selbst zu bestimmen, haben 136 Beschäftigte Gebrauch gemacht. Die Sparkasse lässt den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen innerhalb eines vorgegebenen Rahmens die Wahl, ob sie in Vollzeit oder in Teilzeit tätig sein wollen; diese Entscheidung dürfen sie jedes Jahr neu treffen. Weitere 654 Beschäftigte haben 2020 die Möglichkeit genutzt, Gehalt in Freizeit zu wandeln. Im Durchschnitt würden zehn zusätzliche Urlaubstage in Anspruch genommen, sagte Berghoff-Ising.

Von Jens Heitmann