Berlin/Hannover

Bargeldloses Bezahlen hat in der Corona-Krise an Bedeutung gewonnen – doch das kann ins Geld gehen: Die Stiftung Warentest hat bei einer Auswertung von 294 Kontomodellen von 125 Kreditinstituten in Deutschland 55 Modelle gefunden, bei denen für Kunden beim Bezahlen mit der Girocard (EC-Karte) Gebühren fällig werden.

Auch bei der Hannoverschen Volksbank und der Sparkasse Hannover kann bei bestimmten Kontomodellen die Nutzung der Karte etwas kosten. Dabei berechnen die beiden Geldhäuser für Bezahlvorgänge und für das Geldabheben an den eigenen Automaten teilweise 30 oder 35 Cent je Vorgang – bei der Volksbank fallen allerdings nur dann solche Kosten an, wenn die Zahl von 20 Buchungen im Monat überschritten wird.

Anzeige

„Diese Gebühren gab es schon vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie“, sagte „Finanztest“-Expertin Heike Nicodemus am Montag. „Sie fielen aber kaum auf, weil viele Menschen bar bezahlten.“ Inzwischen nutzen Kunden in Supermärkten oder in Restaurants jedoch vermehrt ihre Giro- oder Kreditkarten. Bei einer Anfang Juli veröffentlichten YouGov-Umfrage gaben 35 Prozent der Verbraucher an, seit Beginn der Pandemie zum Schutz vor möglichen Ansteckungen im Handel seltener mit Bargeld zu zahlen.

Weitere HAZ+ Artikel

Banken drehen an der Gebührenschraube

„Grundsätzlich stellen wir seit Jahren einen Trend zu mehr und zunehmend höheren Gebühren für Serviceleistungen fest“, sagte Nicodemus. Institute verteuern ihre Serviceleistungen, weil die Margen im Kreditgeschäft immer schmaler werden. Oft geschieht dies bei Papierüberweisungen, Anrufen bei der Telefonhotline oder beim Geldabheben an einem Automaten, der nicht zum Pool der Kundenbank gehört. Bis zu 5 Euro verlangen manche Geldhäuser für eine Überweisung auf Papier. Geldabheben am Automaten einer fremden Bank kann bis zu 6 Euro kosten.

Viele Banken und Sparkassen bieten inzwischen grundsätzlich zwei Kontomodelle an: Die eine Variante richtet sich an Kunden, die noch gern eine Filiale aufsuchen, um ihre Bankgeschäfte zu erledigen – die andere gibt es für Verbraucher, die ihr Konto komplett über das Internet führen.

Auf beide Klientel haben sich auch die hannoverschen Geldinstitute eingestellt. Sparkasse, Volksbank und Sparda-Bank zielen mit ihren Kontomodellen „ Giro Smart“, „Komfortkonto“ und „Classic“ auf die weniger online-affine Kundschaft. Die Varianten „ Giro Best“, „Aktivkonto“ und „Direct“ sind auf meist jüngere Nutzer zugeschnitten. Der von „Finanztest“ angenommene Modellkunde würde für die sechs Kontenvarianten in Hannover jährlich zwischen 36 (Sparda „Direct“) und 167,30 Euro (Sparkasse „ Giro Smart“) zahlen.

Sparkasse verlangt bis zu 35 Cent fürs Geldabheben

Der Einsatz der Girocard kann bei zwei Häusern zusätzliche Kosten bedeuten. Beim „ Giro Smart“ zahlen Sparkassenkunden für jedes Geldabheben am bankeigenen Automaten 35 Cent, Gleiches gilt für jeden bargeldlosen Bezahlvorgang. Die Volksbank verlangt bei ihrem „Komfortkonto“ in beiden Fällen 30 Cent – die ersten 20 Einsätze der Karte sind jedoch jeweils gratis. „Jeder Kunde sollte seine Art der Kartennutzung hinterfragen“, sagte ein Sprecher der Volksbank. „Wenn sich das Verhalten ändert, bietet sich vielleicht der Wechsel zu einem anderen Kontomodell an.“

Von Jens Heitmann und Friederike Marx