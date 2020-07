Sparkassen in Niedersachsen erwarten Gewinneinbußen

Hannover

Wegen der Corona-Krise rechnen die niedersächsischen Sparkassen für 2020 mit Gewinneinbußen. „Wir müssen uns bis zum Jahresende auf einen Rückgang des Betriebsergebnisses vor Bewertung um 10 Prozent einstellen“, sagte ein Sprecher ihres Verbandes am Dienstag. Bereits im vergangenen Jahr hatten die 41 Geldinstitute mit einem Ergebnis von 850 Millionen Euro ein leichtes Minus verbucht. Für die kommenden Monate stellen sie sich nach der Vergabe zahlreicher Notkredite im ersten Halbjahr offenbar auf erhebliche Ausfälle in diesem Geschäftssegment ein.

Tilgung von Krediten oftmals ausgesetzt

„Die Corona-Krise hat uns alle – Sparkassen, Wirtschaft und auch die Bevölkerung – eiskalt erwischt“, sagte Verbandspräsident Thomas Mang. Es habe insgesamt mehr als 200.000 intensive Beratungen von Kunden gegeben – in fast 40.000 Fällen hätten die Sparkassen die Tilgung von Krediten ausgesetzt. In den ersten Wochen des Lockdowns seien die finanzielle Probleme besonders bei mittelständischen Kunden sehr groß gewesen. Die Sparkassen sagten Unternehmen und Selbstständigen im ersten Halbjahr neue Kredite in Höhe von rund 6 Milliarden Euro zu – ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Bestand an Krediten für dieses Kundensegment stieg damit um 3 Prozent auf 45 Milliarden Euro.

Anzeige

Privatkunden investieren stark in Wertpapiere

Auch der Kreditbedarf der Privatkunden nahm zu. Die Kunden erhielten von den Sparkassen im ersten Halbjahr Neuzusagen in Höhe von 4 Milliarden Euro – ein Zuwachs von 15 Prozent. Drei Viertel dieser Summe flossen in die Finanzierung von Wohnraum. Der Kreditbestand erhöhte sich damit um 2,8 Prozent auf das Rekordniveau von 88 Milliarden Euro.

Weitere HAZ+ Artikel

Bei den Kundeneinlagen verzeichneten die Sparkassen ebenfalls einen weiteren Anstieg: Sie wuchsen um 4 Prozent auf 90 Milliarden Euro. Den Löwenanteil machten dabei nach wie vor die Sichteinlagen auf Giro- und Tagesgeldkonten aus. Ein starkes Wachstum erzielten die Sparkassen im Wertpapiergeschäft: Die Geldhäuser verzeichneten hier seit Beginn des Jahres einen Nettoabsatz von rund einer Milliarde Euro – ein Plus von 130 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Von Jens Heitmann