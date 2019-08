Hannover

Der Kostendruck zwingt Sparkassen und Volksbanken in eine ungewöhnliche Allianz: Die Frankfurter Volksbank und die Taunus Sparkasse wollen in Hessen in größerem Umfang Filialen zusammenlegen. Nach verschiedenen Medienberichten planen die beiden Institute, insgesamt 50 Standorte zusammenzulegen. Das ist die bisher größte Kooperation zwischen dem „blauen“ und „roten“ Lager – da Volksbanken und Sparkassen um die gleichen Kunden werben, ist die Konkurrenz traditionell besonders ausgeprägt. Ein Sprecher der Frankfurter Volksbank bestätigte am Freitag das Vorhaben.

Blaues Licht: Tag für Volksbank-Kunden. Rotes Licht: Tag für Sparkassen-Kunden

Die 50 gemeinsamen Filialen sollen dem Vernehmen nach „Finanzpunkt“ heißen und an vier Wochentagen ihre Schalter öffnen. An den beiden Tagen, an denen dort Sparkassen-Kunden betreut werden, sollen sie rot leuchten, an den Volksbank-Tagen blau. Beide Institute wollen demnach 5 Millionen Euro in den Umbau der Filialen investieren. Ein Stellenabbau sei nicht geplant, auch wenn andere Standorte aufgegeben würden, hieß es. Der Zugang zu den Geldautomaten soll für Kunden beider Häuser jederzeit möglich sein.

Kooperation in Hannover bei SB-Terminals

Deutschland gilt mit 1783 Banken und Sparkassen sowie 27.887 Zweigstellen (Stand Ende 2018) als überversorgt. Viele Kunden erledigen Bankgeschäfte inzwischen am heimischen Computer oder per App auf dem Smartphone. Die Zahl der Filialen schrumpft deshalb schon seit Jahren, weil sich das dichte Netz für die Institute nicht mehr lohnt. Die Kunden nutzen die Räume vorwiegend zum Geldabheben am Automaten. Banken und Sparkassen wandeln deshalb frühere Filialen zunehmend in Selbstbedienungs-Standorte um.

Bei der Nutzung von solchen SB-Terminals kooperieren auch die Sparkasse Hannover und die Hannoversche Volksbank sowie die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen: In Dedensen ( Seelze), Resse (Wedemark), Frielingen ( Garbsen), Arpke ( Lehrte), und Völksen ( Springe) können Kunden der Sparkasse kostenlos Geld an „blauen“ Automaten abheben – in Ronnenberg, Mardorf, Isernhagen HB, Bredenbeck und am SB-Center am Aegi ist das Geldabheben für Volksbank-Kunden gratis. Zudem betreiben beide Institute mit der Wertelogistik Nord eine gemeinsame Tochtergesellschaft für Geldtransporte.

Fusionen nur innerhalb der beiden Lager

Nach Einschätzung beider Lager bilden solche Kooperationen jedoch keine Keimzelle für eine weitergehende Zusammenarbeit oder gar für Fusionen zwischen einzelnen Instituten aus dem jeweils anderen Lager. „Dafür sind sich Sparkassen und Volksbanken dann doch zu fremd“, sagte ein Vorstand eines größeren Instituts aus dem „roten“ Lager. Darüber hinaus gebe es auch andere hohe Hürden: So gehören etwa die öffentlich-rechtlichen Sparkassen einem anderen Haftungsverbund an als die genossenschaftlich organisierten Volksbanken.

Zu Fusionen werde es daher weiterhin nur innerhalb der beiden Lager kommen, hieß es übereinstimmend. In Niedersachsen haben sich zuletzt die Sparkassen aus Celle und Gifhorn-Wolfsburg zusammengetan, im nächsten Jahr soll die kleine Sparkasse Bad Sachsa bei den Kollegen in Osterode Unterschlupf finden. Die Hannoversche Volksbank ist rückwirkend zum 1. Januar mit der Volksbank Hildesheimer Börse verschmolzen.

Kommentar: Farbenspiel der Zukunft Wer knapp bei Kasse ist, versucht, sich die Ausgaben zu teilen. In begehrten Universitätsstädten kommen Studenten in Wohngemeinschaften unter, Berufspendler hausen unter der Woche mit Kollegen zusammen, und selbst zwei Fußballclubs haben schon ein gemeinsames Stadion gebaut – auch wenn die Münchener Arena eher kein Beispiel für eine gelungene Kooperation ist: Trotz abwechselnd roter und blauer Beleuchtung haben sich die Wege des FC Bayern und des TSV 1860 alsbald wieder getrennt. Für Sparkassen und Volksbanken muss das kein böses Omen sein: Vorstände und Kunden handeln in der Regel rationaler als Vereinsfunktionäre und Fans. Die Institute wissen, dass sie sich ihre Präsenz in der Fläche nur noch leisten können, wenn sie ihre Kräfte bündeln – Sparer und Kreditnehmer werden froh sein, wenn der Weg zur Filiale nicht viel weiter wird als bisher. Das unterschiedliche Farbenspiel mag die Marketing-Abteilungen begeistern, die Kunden an den Geldautomaten werden es vielleicht nicht einmal bemerken. Ein Signal sind die neuen „Finanzpunkte“ im Frankfurter Umland gleichwohl: In zinslosen Zeiten rückt die Branche enger zusammen. Für das laufende Jahr werden viele Institute noch einigermaßen akzeptable Bilanzen vorlegen können, aber mit Blick auf 2020 trüben sich die Perspektiven ein. Wenn die Europäische Zentralbank ihre Geldschleusen weiter öffnet, wird der Verfall der Zinsergebnisse fortschreiten – zudem müssen sich Banken und Sparkassen angesichts der flauen Konjunktur auf höhere Kreditausfälle einstellen. Gemeinsame Filialen sind da im Grunde keine große Sache.

Von Jens Heitmann