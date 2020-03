Hannover

Die Sparkassen wollen ihre Stammkundschaft vor Negativzinsen bewahren. Während Firmenkunden und Kommunen inzwischen dafür zahlen müssen, wenn sie größere Summen bei den Instituten parken, werde man kleinere Sparer nach Möglichkeit davor verschonen, sagte der Präsident des Sparkassenverbands Niedersachsen, Thomas Mang, am Donnerstag in Hannover. Schon die Abschaffung der Guthabenzinsen sei „eine Bedrohung für den Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger“.

Die sogenannten Verwahrentgelte für höhere Einlagen betragen in der Regel 0,5 Prozent pro Jahr und orientieren sich am negativen Einlagensatz der Europäischen Zentralbank ( EZB). Die Sparkasse Vogtland in Sachsen hatte kürzlich geplant, für neue Privatkunden für Beträge von mehr als 5000 Euro auf dem Girokonto Negativzinsen von 0,7 Prozent zu erheben, um nicht von Einzahlungen überflutet zu werden. Nach Protesten ruderte das Institut zurück.

Mehr Geschäft bedeutet nicht höhere Erträge

Auch den 41 niedersächsischen Sparkassen fließt immer mehr Geld zu: Im vergangenen Jahr erhöhten sich die Sichteinlagen auf Giro- oder Tagesgeldkonten um ein Zehntel auf rund 60 Milliarden Euro. Zwar stiegen auch die vergebenen Kredite um 5 Prozent auf 85 Milliarden Euro – insgesamt übertrafen die Einlagen mit rund 87 Milliarden Euro diese Summe aber. „Noch vor zehn Jahren hätten wir uns über diese Entwicklung gefreut“, sagte Mang. Angesichts der Strafzinsen seitens der EZB sei diese Situation im Moment für die Sparkassen aber „eher Last als Lust“.

Für das vergangenen Jahr rechnet der Verband mit einem Betriebsergebnis vor Bewertung von rund 850 Millionen Euro – ein Minus von 16 Millionen Euro im Vergleich zu 2018. „Mit diesen Zahlen verstetigt sich leider der Trend der letzten Jahre, dass wir zwar mehr Geschäft machen, dies aber in Summe nicht zu mehr Erträgen führt“, sagte Mang. Die Zahl der Geschäftsstellen in Niedersachsen sank um fast 50 auf 788, die Zahl der Mitarbeiter ging um 500 auf 19.709 zurück.

Von Jens Heitmann