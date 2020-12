Hannover

Trinkwasser wird für die Kunden im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Enercity zum Jahreswechsel je nach Haushaltsgröße um 15 bis 18 Prozent teurer. Der hannoversche Energieversorger begründete dies am Donnerstag mit notwendigen Investitionen in Gesamthöhe von 150 Millionen Euro innerhalb von fünf Jahren in die Wassergewinnung, -aufbereitung und -verteilung. „Wenn wir das nicht machen und das Wetter so bleibt wie in den vergangenen beiden Jahren, drohen Einschränkungen bei der Wasserversorgung“, erklärte die Vorstandsvorsitzende Susanna Zapreva.

Kunden sollen weniger Wasser verbrauchen

Die Preiserhöhung bedeutet nach Angaben des Unternehmens für einen durchschnittlichen Ein- bis Zwei-Personenhaushalt Mehrausgaben von 2,27 Euro im Monat; bei einem Einfamilienhaus mit vier Bewohnern sind es 5,91 Euro. „Ziel ist es auch, dass die Kunden den Verbrauch reduzieren. Trinkwasser ist kostbar“, betonte Vorstandsmitglied Marc Hansmann.

Laut Zapreva muss Enercity im Wasserwerk Elze in der Wedemark eine neue Filterhalle errichten und zwei weitere modernisieren. Im Gebiet Fuhrberger Feld müssten zusätzliche Brunnen gebaut und bestehende erneuert werden. Hinzu kommen neue Rohrleitungen und Hochbehälter, auf die mehr als die Hälfte der Investitionssumme entfallen.

Gas- und Strompreise bleiben vorerst stabil

An den Gaspreisen rüttelt das Versorgungsunternehmen – ebenso wie an den Stromtarifen – zunächst nicht, obwohl von Januar 2021 an der neue CO2-Preis in Deutschland fossile Energieträger teurer macht. „Wir wollen unseren Kunden in Corona-Zeiten keine zusätzlichen Ausgaben zumuten“, sagte Zapreva. Über den Winter blieben die Preise stabil. Einen genauen Zeitraum nannte sie nicht – man werde den Markt beobachten.

Das Kohlekraftwerk Stöcken hat in dieser Form keine lange Zukunft mehr. Quelle: Hauke-Christian Dittrich (dpa)

Konkreter wird der seit Längerem geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung. Auf dem Gelände des Kohlemeilers am Mittellandkanal in Stöcken wird Enercity für rund 80 Millionen Euro ein Biomasseheizwerk errichten lassen, in dem Altholz aus regionalen Quellen verfeuert wird. Den ersten der vorhandenen Kraftwerksblöcke will das Unternehmen bis spätestens 2025 stilllegen, den zweiten dann bis 2030.

Weitere Standorte für Biomasseanlagen gesucht

Langfristig ist der Abriss des Kohlekraftwerks geplant. Vollständig ersetzt werden kann es nicht allein durch das Heizwerk, für das demnächst die Genehmigungsplanung angegangen wird. „Wir benötigen weitere Standorte für Biomasseanlagen im Stadtgebiet – angebunden an die Fernwärmeversorgung“, erklärte Zapreva.

Umsatz steigt, Gewinn sinkt

Unterdessen bleibt das Unternehmen auf Wachstumskurs. Hansmann, der im Führungsgremium für die Finanzen zuständig ist, erwartet für 2020 einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro; dies sind 19,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Zuwachs ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Enercity sowohl im Raum Hannover als auch bundesweit neue Kunden hinzugewonnen hat. Der Gewinn vor Steuern wird dagegen von 118,5 Millionen im vergangenen Jahr auf rund 100 Millionen Euro sinken.

„Wir spüren die Belastung durch Corona in Form von sinkendem Absatz bei Firmenkunden, Forderungsausfällen und geringeren Einnahmen durch Netzentgelte“, erläuterte Hansmann. Dies mache 30 Millionen Euro aus. Angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen Lage könne man mit den Jahreszahlen insgesamt zufrieden sein – zumal das Eigenkapital erhöht und die Verbindlichkeiten verringert worden seien.

Im eigenen Netz hat das Unternehmen wegen der Corona-Krise weniger Strom und witterungsbedingt weniger Fernwärme abgesetzt. Beim Gas dagegen sind die Absatzmengen gegenüber dem Vorjahr um etwa 5 Prozent gestiegen.

Von Bernd Haase