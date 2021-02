Hannover

Die hannoversche SEH Engineering hat den Zuschlag für den Weiter­bau der Rheinbrücke an der Bundesautobahn 1 in Leverkusen erhalten. Das Projekt mit einem Auftragsvolumen von insgesamt 216 Millionen Euro war von der Autobahn GmbH neu ausgeschrieben worden, nachdem es einem General­unternehmer 2020 wegen schwerwiegender Ausführungsmängel entzogen worden war. Zusammen mit drei Partnern verfolge man das Ziel, bis Ende 2023 die erste Fahrbahn in Betrieb zu nehmen, sagte SEH-Chef Uwe Heiland.

Spezialist für komplexe Projekte

Das Unternehmen mit aktuell rund 270 Mitarbeitern firmierte ursprünglich als Krupp Stahlbau Hannover und gehört seit 2007 dem französischen Bauriesen Eiffage. SEH versteht sich heute vornehmlich als Engineering-Spezialist mit einem Fokus auf der Planung, Fertigung und Montage komplexer Projekte. Zuletzt war die Firma am Bau einer Raketeneinhau­sung am Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana beteiligt. Der Umsatz pendelte in den vergangenen Jahren um die Marke von 100 Millionen Euro.

Von Jens Heitmann