Stellenabbau bei Aventics in Laatzen: Statt 250 sollen 165 Jobs wegfallen

Der Arbeitsplatzabbau beim Pneumatikspezialisten Aventics in Laatzen fällt geringer aus, als zunächst geplant. Bis September 2022 will das Unternehmen rund 165 Stellen abbauen, berichtet die Gewerkschaft IG Metall. Ursprünglich hatte die Unternehmensleitung die Streichung von 250 Jobs geplant. Außerdem sollen die Stellen möglichst sozialverträglich abgebaut werden. Am Dienstag hat die Unternehmensleitung gemeinsam mit dem Betriebsrat und der IG Metall die Mitarbeiter in einer digitalen Betriebsversammlung informiert. Aventics produziert pneumatische Komponenten für die Industrieautomation, Schiffstechnik und die Nutzfahrzeugindustrie.

Abbau über Altersteilzeit und Abfindungen

Der Personalabbau soll möglichst ohne betriebsbedingte Kündigungen vonstattengehen, berichtet ein Gewerkschaftssprecher nach der Betriebsversammlung. Deshalb hätten sich die Gewerkschaft und der Betriebsrat mit der Unternehmensleitung auf ein verbessertes Altersteilzeit- und ein Freiwilligenprogramm geeinigt. Nur wenn über diese Maßnahmen nicht genügend Beschäftigte das Unternehmen verlassen, seien auch betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen.

Zur Vereinbarung gehört auch die Verpflichtung des Unternehmens, in den Standort Laatzen zu investieren. Nach dem Personalabbau sollen dort mindestens 430 Mitarbeiter bleiben. Laatzen soll künftig als „Exzellenzzentrum für digitale Transformation“ auf automatisierte Fertigungsprozesse ausgerichtet werden. Aber auch die bisherige Entwicklung von pneumatischen Produkten sowie das Warenverteilzentrum sollen wichtige Standbeine des Betriebs in Laatzen bleiben.

Verhandlungen fast gescheitert

Betriebsratschef Michael Brozy berichtet, dass die Verhandlungen kurz vor ihrem Abschluss fast gescheitert wären. Grund war die Uneinigkeit über die Zahl der abzubauenden Stellen. Schließlich habe der Betriebsrat die Geschäftsführung davon überzeugt, dass ein zu starker Stellenabbau dem Unternehmen wirtschaftlich schade, berichtete er. Zudem seien in der Belegschaft rund 75 Prozent der Mitarbeiter gewerkschaftlich organisiert. „Entsprechend hoch war die Möglichkeit, Druck aufzubauen“, sagte Brozy. Der Eindruck sei aber gewesen, dass dem Arbeitgeber sehr an einer Lösung und nicht an einem öffentlich ausgetragenen Konflikt gelegen sei.

Für die Mitarbeiter, die das Unternehmen freiwillig verlassen wollten, gebe es eine großzügige Abfindungsregelung: Einen Sockel von 7500 Euro für jeden Mitarbeiter und 1,4 Monatsgehälter pro Beschäftigungsjahr, berichtete Sascha Dudzik von der IG Metall. Unter den Mitarbeitern herrsche trotzdem große Betroffenheit.

Laatzen bleibe für das Unternehmen ein wichtiger Standort und werde gestärkt, betonte Aventics-Personalchef Sebastian Prinzing. Die Geschäftsführung werde den Umbau des Betriebs zu einem „Hightech- und wettbewerbsfähigen, innovativen Unternehmen bis Ende 2022 fortsetzen“.

Von Mathias Klein