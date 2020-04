Hannover

So stellt man sich eine Traumreise vor: Flug von Hannover über Istanbul nach Mauritius, zwei Tage im Hotel, dann Flug nach Madagaskar mit neun Tagen Aufenthalt, anschließend eine Kreuzfahrt in Richtung Seychellen mit weiteren sechs Tagen in zwei Hotels. „Wir haben lange für diesen Urlaub gespart“, sagt die Tui-Kundin, die sich zusammen mit ihrem Mann auf diese Reise gefreut hat.

Für das Ehepaar um die 60 sollte es die letzte große Tour in Richtung Indischer Ozean werden, für stolze 18.692,60 Euro. Starttermin war der 17. März, doch vier Tage zuvor stornierte der Touristikkonzern die Reise – und ist für die beiden Hannoveraner seither nicht mehr erreichbar.

Auf Verbraucherportalen wie Trustpilot.de häufen sich die Beschwerden über die Tui. Obwohl der Konzern nach bisheriger Rechtslage verpflichtet ist, den Reisepreis spätestens 14 Tage nach einer Stornierung an die Kunden zurückzuzahlen, geschehe nichts, heißt es. Die Stimmung ist aufgebracht, die Einträge in Internet spiegeln das wider: „Unmögliches Geschäftsgebaren“, „Achtung Abzocke Pur!!!!!!!!“, „Eine Frechheit wie hier mit zahlenden Kunden umgegangen wird. Absolut unprofessionell“, „Vertrauen verspielt. Nie wieder Tui!“

Konzern widerspricht Mahnbescheid ohne Begründung

Das Ehepaar aus Hannover hatte Tui Deutschland eine Frist bis Anfang April gesetzt, um den Reisepreis zurück zu überweisen. Den Eingang des Schreibens bestätigte der Konzern, doch das Geld kam nicht. In der Woche darauf erwirkten die Eheleute einen Mahnbescheid – die Tui widersprach ohne Begründung. Dafür kam eine E-Mail mit Werbung für Reisen im nächsten Jahr. Am vergangenen Freitag hat das Ehepaar den Konzern nun auf Erstattung des Reisepreises verklagt, am Montag meldete sich die Tui per Mail – und den Vorgangsnummern zur Auszahlung des geschuldeten Reisepreises auf Antrag ab Donnerstag.

Tui : „Jeder wird sein Geld bekommen“

Der Konzern erklärt die Verzögerungen mit der hohen Zahl stornierter Buchungen. In diesen Wochen gelte es, „mehrere Zehntausend Reisen“ wieder abzuwickeln, sagt ein Tui-Sprecher. Das Unternehmen habe die Mitarbeiter aus den Callcentern in diese Prozesse eingebunden, um sie zu beschleunigen, darunter leide die telefonische Erreichbarkeit. Für Mahnbescheide oder Klagen sieht man in der Tui-Zentrale keinen Grund: „Jeder wird sein Geld bekommen, der keinen Reisegutschein möchte“, sagt der Sprecher.

Die Bundesregierung will auch Reiseveranstaltern das Recht einräumen, ihre Kunden mit Gutscheinen statt mit Bargeld zu entschädigen, wenn eine Buchung wegen der Corona-Pandemie storniert wurde. Nur in Fällen, in denen Kunden auf das Geld dringend angewiesen sind, sollen sie Anspruch auf eine Erstattung des Reisepreises erhalten.

Von Jens Heitmann