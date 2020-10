Bremen

„Wir sind Fisch“ – so heißt der Slogan der Fischschnellrestaurantkette Nordsee. Nach Ansicht der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) müsste der Spruch anders lauten: „Wir sind fies“. Denn seit mehr als einem Jahr lässt das Unternehmen die über hundert Beschäftigten der Bremerhavener Hauptverwaltung im Unklaren darüber, ob die Zentrale womöglich in eine andere Stadt verlegt wird. Aus Protest gegen einen drohenden Umzug ist ein Teil der Belegschaft am letzten Septembermontag in den Streik getreten – dieser soll mindestens bis zum Freitag dauern. Nach vier kürzeren Warnstreiks ist dies bereits die fünfte und längste Arbeitsniederlegung seit Februar.

Noch 2015 hatte ein damaliger Nordsee-Geschäftsführer in einem Interview versichert: „Wir werden mit unserer Zentrale definitiv in Bremerhaven bleiben.“ Das leuchtete ein, denn bald danach bezog die Hauptverwaltung einen Neubau. Eigentümer von Nordsee war damals eine gemeinsame Firma des Milchfabrikanten Theo Müller und des früheren Großbäckers Heiner Kamps – doch 2018 übernahm der Schweizer Investor Kharis Capital das 1896 gegründete Unternehmen.

Nordsee soll „zukunftsfest“ gemacht werden

Ein möglicher Umzug kam erstmals im Herbst 2019 ins Gespräch. Denn die Filialkette wollte sich nicht länger zwei Verwaltungsstandorte leisten: den angestammten Sitz in Bremerhaven und einen weiteren, kleineren in Düsseldorf. Beide sollten zusammengelegt werden, wo auch immer. Tatsächlich wurde Ende Juni die Verwaltung am Rhein aufgelöst und ihr Aufgabengebiet an die Weser verlegt. Doch der Stammsitz ist damit noch nicht aus dem Schneider. Der Konzern prüft weiterhin einen Umzug an einen zentraleren Ort – vorzugsweise Hamburg, wie Sprecher Torsten Rössing bestätigt.

Nach „verheerenden“ Umsatzeinbußen durch die Corona-Krise müsse das Unternehmen „zukunftsfest“ gemacht werden – und dazu gehöre möglicherweise auch ein Standort, an dem leichter Digitalspezialisten zu finden seien und wo es einen Flughafen gebe. Insgesamt seien etwa 20 Faktoren zu bedenken. Die Entscheidung werde wohl noch im Oktober fallen.

Management bietet Gewerkschaft Gespräche an

Bei einer Verlegung der Firmenzentrale nach Hamburg müssten die Beschäftigten lange Anfahrtswege zur Arbeit in Kauf nehmen oder sich eine neue Wohnung suchen – oder die Firma verlassen. Deshalb streiken einige Mitarbeiter jetzt. Damit wollen sie erreichen, dass der Stammsitz erhalten bleibt. Vorsichtshalber fordern sie auch Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag, mit dem sich die Folgen einer Verlegung abmildern ließen, etwa durch hohe Abfindungen.

Die Geschäftsleitung spricht zwar mit dem Betriebsrat und bietet auch der Gewerkschaft NGG Gespräche an – nicht aber über einen vorsorglichen Vertrag „für alle Fälle“. Erst wenn tatsächlich ein Wegzug feststehe, „werden wir einen Sozialtarifvertrag erwägen“, sagt Rössing. Dann allerdings könnte es zu spät sein, um für die Belegschaft erträgliche Bedingungen durchzusetzen, befürchtet Eckard Tants, Chef des Betriebsrats der Nordsee-Hauptverwaltung.

Bei der Firmenleitung stößt der Arbeitskampf auf Unverständnis: „Statt aktiv an dem Entscheidungsprozess mitzuwirken, lehnt die NGG unser Gesprächsangebot weiter ab und zieht den Kampf vor“, kritisiert das Unternehmen. Nach Rössings Angaben sind 102 Angestellte in der Zentrale beschäftigt, ein Teil davon im Außendienst. Etwa 20 Beschäftigte hätten sich in der ersten Woche am Streik beteiligt. Betriebsrat Tants spricht von 20 bis 25 Teilnehmern. Andere Kollegen würden gerne auch mitmachen, glaubt Tants – „aber sie trauen sich nicht“.

Traditionsfirma mit mehr als 360 Filialen Die Nordsee GmbH wurde 1896 als Deutsche Dampffischerei-Gesellschaft Nordsee in Bremen gegründet und zog 1934 nach Wesermünde, das heutige Bremerhaven. Bis in die Siebzigerjahre unterhielt die Firma neben ihren Fischverkaufs- und Imbissfilialen auch eine eigene Fischfangflotte. Von 1959 bis 1997 gehörte das Unternehmen dem Unilever-Konzern, danach war es im Besitz von Apax-Fonds. 2005 übernahmen der frühere Großbäcker Heiner Kamps und Milchproduzent Theo Müller das Traditionsunternehmen. Seit 2018 gehört es der Schweizer Kharis-Capital-Gruppe. Zu der Restaurantkette gehören nach jüngsten Firmenangaben 362 Filialen – vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich und anderen europäischen Ländern. 151 davon werden von Franchise-Partnern betrieben, zum Beispiel von Tank & Rast. Von den insgesamt 5400 Beschäftigten arbeiten 1500 in den Franchise-Filialen. Der Gesamtumsatz lag im vorigen Jahr bei knapp 330 Millionen Euro.

Von Eckhard Stengel