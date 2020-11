Streit mit Piloten: Tuifly bereitet erste Kündigungen vor

Hannover

Bei Tuifly wird der geplante Stellenabbau konkret. Die Fluggesellschaft bereite sich darauf vor, im März die ersten Kündigungen auszusprechen, die Anfang 2022 wirksam würden, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag. Nach dem Scheitern der Verhandlungen mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) über ein alternatives Sanierungskonzept führe am Abbau von 900 Arbeitsplätzen kein Weg mehr vorbei. Die Gespräche über einen Interessensausgleich und Sozialplan sollten in Kürze beginnen, hieß es.

Die Tui ist wegen der Corona-Krise schwer angeschlagen. Im März hat der Reisekonzern von der staatlichen KfW-Bank bereits zwei Kredite in Höhe von insgesamt rund 2,8 Milliarden Euro erhalten. Vom staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds kamen weitere 150 Millionen Euro in Form einer Wandelanleihe, die später zu einer Staatsbeteiligung von etwa 9 Prozent führen könnte. Dem Vernehmen nach verhandelt der Vorstand mit der Bundesregierung bereits über weitere Hilfen in Milliardenhöhe.

Die Flotte soll um mehr als die Hälfte schrumpfen

Der Konzern muss deshalb sparen. Bei Tuifly sind besonders harte Einschnitte geplant. Die Flugzeugflotte soll von 39 auf 17 Maschinen schrumpfen – von rund 2400 Stellen bei der Airline steht mehr als jede dritte zur Disposition. Zwischenzeitlich hatte Tuifly angeboten, bei tariflichen Zugeständnissen der Beschäftigten fünf weitere Flugzeuge in Betrieb zu halten. Tuifly wollte aber keinen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen versprechen – deshalb kam es zu keiner Einigung mit der Vereinigung Cockpit. Weil für die 520 Piloten ein anderer Tarifvertrag gilt als für das Personal in der Kabine und am Boden, verhandeln die VC und die Gewerkschaft Verdi getrennt mit dem Unternehmen.

Die Schuld für die Eskalation schieben sich das Management und die Vertreter der Flugzeugführer gegenseitig zu. „Während sich alle bei der Tui in Deutschland solidarisch zeigen und zusammenhalten, sind unsere Pilotinnen und Piloten fortan die einzige Mitarbeitergruppe, die keinen finanziellen Beitrag zur Sicherung des Unternehmens leisten wird“, heißt es in einem Schreiben von Tuifly-Chef Oliver Lackmann an die Belegschaft. Von Dezember an bekommen die Piloten wieder ihr volles Gehalt, weil der Corona-Sanierungstarifvertrag ausläuft, der eine Absenkung auf 80 Prozent vorsieht. Dabei müssten die meisten Maschinen weiterhin am Boden blieben. Er sei „fassungslos, wie fahrlässig hier der Ernst der Lage verkannt wird“, schreibt Lackmann.

Piloten zu „tariflichen Einschnitten“ bereit

Die Pilotengewerkschaft weist die Vorwürfe zurück. „Wir sind weiterhin bereit, tarifliche Einschnitte zur Krisenbewältigung mitzutragen“, heißt es in einem Brief der Tarifkommission an die Mitglieder. Dies setze jedoch voraus, dass auch das Unternehmen Zugeständnisse mache. „Die Fantasie des Tuifly-Managements erschöpft sich offensichtlich darin, eine Spaltung der Beschäftigtengruppen herbeiführen zu wollen.“ Die Vereinigung Cockpit appellierte an die Tui, die Gespräche auf einer anderen Ebene fortzusetzen. „Es ist an der Zeit, dass sich der Vorstand des Konzerns direkt in die Verhandlungen einschaltet“, sagte der bei der VC für die Tarifpolitik zuständige Vorstand Marcel Gröls. Seiner Ansicht nach wäre es auch hilfreich,wenn die niedersächsische Landesregierung bei dem Streit vermitteln würde.

