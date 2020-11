Streit über Stellenabbau: Tuifly bleibt beim Sanierungskurs hart

Hannover

Nach dem Abbruch von Verhandlungen mit der Pilotengewerkschaft Cockpit über ein Sanierungskonzept hat die Ferienfluggesellschaft Tuifly ein Angebot an die Arbeitnehmer auf Eis gelegt. „Wir verfolgen nun wieder unseren ursprünglichen Plan“, sagte Firmensprecher Aage Dünhaupt. Dies bedeutet, dass 900 Stellen gefährdet sind. Insgesamt beschäftigt Tuifly – einschließlich Bodenpersonal – rund 2400 Mitarbeiter.

Unternehmen will Flugzeuge ganzjährig auslasten

Tuifly will die Flugzeugflotte verkleinern, damit die Maschinen nicht nur in den reisestarken Sommermonaten ausgelastet sind, sondern auch im Winter. Künftig sollen vor allem Tui-Kunden befördert werden, die in den konzerneigenen Ferienanlagen gebucht haben.

Von insgesamt 39 Maschinen sollen deshalb nach den bisherigen Plänen nur noch 17 übrig bleiben. Bei den Verhandlungen mit der Vereinigung Cockpit hat Tuifly zuletzt angeboten, fünf weitere Flugzeuge im Betrieb zu halten. „Das bedeutet für uns ein Risiko, weil wir nicht wissen, wie sich der Markt wegen Corona entwickelt, und weil es ohnehin Überkapazitäten gibt“, erklärte Dünhaupt. Mit den fünf zusätzlichen Maschinen könnten 100 der bedrohten Jobs im Cockpit und 150 in der Kabine erhalten bleiben, hieß es.

Die Pilotengewerkschaft hätte diesen Vorschlag nach eigenen Angaben mitgetragen – sie fordert aber einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen. Diese sind bei Tuifly – wie bei allen Tochtergesellschaften der Tui in Deutschland – gemäß einer geltenden Vereinbarung erst von Ende kommenden Jahres an möglich. „Wir können das angesichts der Situation in der Branche jetzt nicht garantieren“, sagte Dünhaupt. „Sonst besteht die Gefahr, dass wir in zwei Jahren die teuerste Fluggesellschaft Europas sind.“ Das Unternehmen hat ein Freiwilligenprogramm erarbeitet: Mitarbeiter, die von sich aus das Unternehmen verlassen, erhalten eine Abfindung.

Gewerkschaften wollen an einem Strang ziehen

Ob beide Seiten zu einem weiteren Anlauf zueinanderfinden, erscheint derzeit fraglich. Parallel muss Tuifly auch mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi verhandeln, die das Boden- und Kabinenpersonal vertritt. „Die Gespräche ruhen zurzeit, weil zuerst mit Piloten geredet werden sollte“, sagte Gewerkschaftssekretär Marian Drews vom Verdi-Bezirk Hannover-Heide-Weser. In zwei Wochen werde man sich zu Sondierungen treffen.

Ihren Standpunkt hat die Verdi-Tarifkommission allerdings schon in einem internen Informationsschreiben klargemacht: „Mit Bestürzung haben wir erfahren, dass der Arbeitgeber die Gespräche mit Cockpit trotz enorm weitreichender Zugeständnisse abgebrochen hat“, heißt es dort. Die Schuld liege beim Unternehmen. „Mit Erpressungen und Aufforderungen zur bedingungslosen Erfüllung aller Forderungen der Arbeitgeber können keine Verhandlungen geführt werden.“ Drews betonte, auch für Verdi seien betriebsbedingte Kündigungen keine Option.

Wartung in Langenhagen ist gefährdet

Für Verdi geht es auch um die Flugzeugwartung am Flughafen in Langenhagen, die nach Einschätzung der Tuifly-Geschäftsführung im Vergleich mit anderen Standorten zu teuer ist. Würden diese Arbeiten künftig vor allem in Belgien und Großbritannien verrichtet, kostete dies nach Einschätzung von Drews 170 Jobs. „ Tuifly betreibt mit staatlicher Hilfe Arbeitsplatzabbau“, kritisiert der Gewerkschaftssekretär und bezieht sich dabei auf ein Darlehen von 1,8 Milliarden Euro, das der Mutterkonzern Tui von der staatlichen KfW-Bank erhalten hat.

