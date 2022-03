Hannover

Stromkunden bekommen beim Landgericht Hannover Schutz vor drastischen Preiserhöhungen. Die Richter der 5. Kammer für Handelssachen untersagten den Stadtwerken in Hildesheim, von Neukunden in der Grundversorgung höhere Preise zu verlangen als von Bestandskunden. Laut dem Urteil von Anfang März (Az.: 25 O 6/22) mussten Neukunden bei der EVI Energieversorgung in Hildesheim und Bad Salzdetfurth etwas mehr als doppelt so viel zahlen wie Bestandskunden – 62 statt 30 Cent je Kilowattstunde. Mittlerweile hat EVI die Preise auf ihrer Internetseite angeglichen.

Hintergrund des Urteils sind drastisch gestiegene Einkaufspreise an den Strombörsen. Zahlreiche Verbraucherinnen und Verbraucher, die zu Billiganbietern gewechselt waren, verloren in der Folge ihre Versorger, weil Stromdiscounter die Belieferung einstellten. Die davon betroffenen Kunden erhalten den Strom nun automatisch von den örtlichen Grundversorgern.

Neukunden zahlen bei vielen Stadtwerken mehr

Einige Stadtwerke berechneten den Neuzugängen einen viel höheren Preis als Bestandskunden – darunter neben der EVI Energieversorgung Hildesheim auch Mainova in Frankfurt und die Stadtwerke Pforzheim. Sie haben gemeinsam, dass ihnen dies von Gerichten untersagt wurde. In allen drei Fällen hatte der Hamburger Ökostromanbieter Lichtblick aus Wettbewerbsgründen geklagt.

Das Landgericht Hannover stellte nun fest, dass die Hildesheimer Stadtwerke ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht hätten. EVI berief sich im Rechtsstreit auf „erhebliche Preissteigerungen am Strommarkt“. Aus Sicht der Kammer reichte das jedoch nicht aus, „den vorliegenden Preissprung zu rechtfertigen“.

Enercity betont: Keine Preisunterschiede bei Strom

Stromkunden in der Landeshauptstadt betrifft das Urteil nicht unmittelbar. Zunächst bindet die Entscheidung nur den Hildesheimer Energieversorger. Ein Sprecher von Hannovers Grundversorger erklärte am Donnerstag, Enercity habe keine gesonderten Grundversorgungstarife. „Kunden innerhalb unseres Netzgebietes, die zum Beispiel aufgrund des Ausfalls ihres Lieferanten in unsere Grundversorgung fallen, bekommen dieselben Tarife wie unsere Bestandskunden.“