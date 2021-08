Hannover

Während große Autobauer wie Volkswagen und Daimler ihre Werke im Eiltempo für Elektrofahrzeuge umrüsten, tun sich viele kleinere Zulieferer hierzulande mit der Umstellung schwer. Einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge haben die Autohersteller hierzulande bereits 2017 erstmals mehr Elektropatente angemeldet als für die konventionelle Verbrennertechnik.

Auch die fünf umsatzstärksten Zulieferer steuerten klar in eine Zukunft mit null Emissionen, teilte das Institut am Dienstag mit. Kleinere Konkurrenten hingegen drohten den Anschluss zu verlieren. Bei ihnen sei der Anteil des konventionellen Antriebsstrangs bei den Patentanmeldungen noch immer rund 3,5-mal höher als der des elektrischen Antriebs.

Und nicht nur das: Anders als bei den Platzhirschen nehme bei den Kleinen der Anteil der Innovationen in den Bereichen mit den größten Zukunftschancen kaum zu. Nur wenige dieser Unternehmen forschten überhaupt am Elektroantrieb, hieß es. 2018 waren hier nur 37 Unternehmen mit Patentanmeldungen aktiv.

Für den konventionellen Antriebsstrang meldeten hingegen 126 Firmen Patente an. Sollten diese Unternehmen es nicht schaffen, mehr Geld in zukunftsfähige Projekte zu investieren, „müssen sie in den nächsten zehn Jahren mit einem deutlichen Geschäftsrückgang und perspektivisch mit dem Verschwinden ihres Absatzmarktes rechnen“, warnt das Institut.

Asiaten gewinnen Marktanteile

Gefahr droht den Zulieferern in Deutschland auch durch Konkurrenz von außen. Laut einer Studie der Beratungsgesellschaft PwC haben asiatische Firmen ihren Weltmarktanteil zwischen 2015 und 2020 von 39 auf 43 Prozent gesteigert. Der Anteil deutscher Unternehmen sei mit 26 Prozent zwar weiterhin hoch – der Wettbewerb mit Anbietern in Asien werde aber härter.

Reserven werden geringer

Zuletzt hätten die Umsatzrückgänge bei deutschen Zulieferern dazu beigetragen, einen Teil der Eigenkapitalreserven aufzuzehren, die für den Umbau der Fertigung dringend nötig wären, sagte Studienautor Henning Rennert. Im vergangenen Jahr schrumpfte bei hiesigen Autozulieferern der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme im Vergleich zu 2019 im Schnitt um rund ein Fünftel und erreichte nur noch eine Quote von 21 Prozent.

Die weltweit 80 größten Lieferanten für die Automobilbranche mussten im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang von 12 Prozent auf 783 Milliarden Euro verkraften. Während die deutschen Unternehmen im operativen Geschäft nur leicht in die roten Zahlen rutschten, waren die Verluste im übrigen Europa und in Amerika deutlich größer. Auch die Konkurrenten in Asien mussten laut PwC Einbußen in Kauf nehmen, mit einer Marge von 4,4 Prozent blieben sie operativ aber rentabel.

Firmen investieren kräftig

Der Studie zufolge ist der Anteil der Herstellungskosten am Umsatz in Deutschland zuletzt stetig gestiegen – von 2017 bis 2020 von 77,1 auf 80,5 Prozent. „Ein mangelnder Kostenfokus bei vielen Zulieferern könnte zu einer teuren Hypothek im globalen Wettbewerb werden“, sagte Rennert.

Noch aber können sich die hiesigen Zulieferer hohe Investitionen leisten. Zuletzt haben sie im Schnitt rund 6 Prozent ihres Umsatzes für Forschungs- und Entwicklungsprojekte ausgegeben – und damit deutlich mehr als die weltweiten Wettbewerber, die auf Quoten zwischen 3,6 und 4,8 Prozent kamen.

Von Jens Heitmann