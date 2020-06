SunExpress Deutschland beendet Flugbetrieb

Hannover

Der Lufthansa-Konzern beendet den Flugbetrieb der Tochter SunExpress Deutschland mit rund 1200 Mitarbeitern. Von dem Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines soll nur noch der türkische Ableger weitergeführt werden. Die bisher geplanten Flüge würden von der türkischen Schwestergesellschaft sowie von Eurowings und anderen Airlines übernommen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Kunden würden automatisch umgebucht. Der Flugbetrieb werde in Kürze eingestellt und ein geordneter Liquidationsprozess eingeleitet, heißt es in einer Mitteilung von SunExpress.

Bisher Flüge nach Anatolien , Bulgarien und Kreta

Auch von Hannover aus sind bisher Flugzeuge von SunExpress Deutschland gestartet – bis wegen der Corona-Krise der Betrieb eingestellt wurde. In Langenhagen seien zwar keine direkten Mitarbeiter, jedoch eine Maschine von SunExpress Deutschland stationiert gewesen, sagte Flughafensprecherin Anika Studders. „Im letzten Jahr sind von hier aus 170 000 Passagiere mit SunExpress Deutschland geflogen.“

Flugziele waren demnach vor allem Anatolien, Bulgarien und Kreta. Zudem konnten Touristen auch Langstreckenflüge ab München oder Frankfurt buchen – etwa in die USA, nach Panama oder Costa Rica. „Vor Corona boomte der touristische Bereich“, sagte ein Lufthansa-Sprecher in Frankfurt. „Wer langfristig gebucht hat, erhält ein Umbuchungsangebot.“

SunExpress Deutschland mit Sitz in Frankfurt betreibt 20 Flugzeuge. Die türkische Airline SunExpress verfügt über insgesamt 69 Maschinen. Infolge der Corona-Krise habe die Gesellschafterversammlung beschlossen, die Marke auf Urlaubsflüge in die Türkei sowie auf den innertürkischen Flugverkehr zu fokussieren, erklärte das Unternehmen.

