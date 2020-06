Hannover

Die gebürtige Wienerin Susanna Zapreva soll bis mindestens zum Jahr 2026 Vorstandsvorsitzende der Enercity AG in Hannover bleiben. Der Aufsichtsrat des Energieversorgers hat den Vertrag mit der 47 Jahre alten Managerin in seiner Sitzung am Donnerstag um fünf Jahre verlängert. „Die gemeinsam mit Vorstandskollegen und Beschäftigten vorangetriebene Modernisierung und Neuausrichtung des Unternehmens erfährt personelle Kontinuität“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende, Hannovers Finanzdezernent Axel von der Ohe.

Strategische Neuausrichtung bei Enercity

Zapreva, promovierte Ingenieurwissenschaftlerin auf dem Gebiet der Elektrotechnik und Diplom-Kauffrau, war 2016 von den Wiener Stadtwerken als Nachfolgerin von Michael Feist nach Hannover gewechselt. Sie leitete bei Enercity eine strategische Neuausrichtung ein – weg vom reinen Strom- und Gasanbieter und hin zu einem Energiedienstleister mit weiteren Serviceangeboten etwa für die Elektromobilität. Der Anteil regenerativer Energien soll weiter steigen. Zudem will das Unternehmen die Digitalisierung verstärken.

Enercity hat zuletzt einen Jahresumsatz von 3,1 Milliarden Euro erzielt und beschäftigt rund 2900 Mitarbeiter. Damit zählt das Unternehmen zu den größten kommunalen Energiedienstleistern in ganz Deutschland. Dem Vorstand gehören neben Zapreva noch Marc Hansmann (Finanzen) und Kai-Uwe Weitz (Personal) an.

