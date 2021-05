Sybille Reiß wird neue Personalchefin der Tui

Hannover

Der Tui-Konzern bekommt eine neue Personalchefin: Sybille Reiß soll am 1. Juli in den Vorstand aufrücken, wie das Unternehmen am Dienstag nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte. Die 45-Jährige ist derzeit als Arbeitsdirektorin Mitglied der Geschäftsführung des Reiseveranstalters Tui Deutschland. Im Führungsgremium der Tui Group wird sie Nachfolgerin von Elke Eller, die im vergangenen Dezember angekündigt hatte, ihren im Herbst dieses Jahres auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Managerin stammt aus Rinteln

Reiß habe in der Vergangenheit eng mit Eller zusammengearbeitet, erklärte die Tui. Damit sei der Übergang an der Spitze des Ressorts gut vorbereitet. Die Managerin ist seit 2016 Personalchefin bei Tui Deutschland und damit neben der hiesigen Landesgesellschaft auch für die Töchter in Österreich, Polen und der Schweiz sowie für die Fluggesellschaft Tuifly zuständig. Sie stammt aus Rinteln und hat an der Universität Hannover Sozialwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre studiert.

„Wir freuen uns, dass wir eine Personalvorständin aus den eigenen Reihen gewinnen“, sagte Aufsichtsratschef Dieter Zetsche. Reiß kenne den Konzern und habe das Personalmanagement der Tui operativ und strategisch entscheidend mitgeprägt. „Sie hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie den Wandel aktiv gestalten kann“, sagte Zetsche. Ihre Vorgängerin war 2015 von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) zur Tui gewechselt. Eller habe den Personalbereich besonders im Bereich Digitalisierung und mobiles Arbeiten vorangebracht, hieß es.

Von Jens Heitmann