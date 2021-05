Hannover

Die Nullzinspolitik der Notenbanken macht den Sparern zu schaffen. Wer bei der Altersvorsorge kein Risiko eingehen will, muss sich mit Minirenditen bescheiden. Christopher Lohmann, Gewerbe- und Privatkundenchef beim hannoverschen Versicherungskonzern Talanx, erklärt im HAZ-Interview, wie sein Unternehmen mit dieser Herausforderung und der Digitalisierung umgeht, wie die Lebensversicherung für Kunden attraktiv bleiben soll und warum die Riester-Rente in der heutigen Form keine Zukunft hat.

Laut einer aktuellen Umfrage des Branchenverbandes der Versicherungswirtschaft blickt rund die Hälfte der Deutschen mit Sorge auf ihren Lebensabend: Ein Drittel weiß nicht, wie hoch die Rente sein wird – jeder Fünfte hat keine zusätzliche Altersvorsorge. Was läuft bei der Beratung Ihrer Kunden schief, Herr Lohmann?

Wir erleben eher das Gegenteil: Unsere Kunden sind heute in der Regel viel besser informiert als früher. Sie vergleichen unterschiedliche Angebote über das Internet und haben vor einem Vertragsabschluss meist schon recht spezifische Fragen an unsere Vertriebspartner. Andererseits wissen wir aus internationalen Vergleichen, dass die Deutschen eher das Risiko scheuen und auf Sparbücher und Rentenversicherungen vertrauen – selbst wenn sie das Rendite kostet. Unsere HDI-Berufe-Studie hat ergeben, dass die Deutschen aufgeschlossener geworden sind für Aktien als Teil ihrer Altersvorsorge. Das ist aber ein Prozess. Wir sind uns sicher, dass die Zukunft in der kapitaleffizienten Altersvorsorge liegt, die höhere Renditen ermöglicht, dafür weniger Garantien bietet.

Zur Person Christopher Lohmann gehört seit dem vergangenen September dem Talanx-Vorstand an und verantwortet das Geschäft mit Privat- und Firmenversicherungen in Deutschland. Der promovierte Diplom-Kaufmann hat seine Karriere 1999 als Vorstandsassistent bei der Allianz begonnen und danach unterschiedliche Aufgaben im Konzern übernommen. 2017 wechselte der heute 52-Jährige in den Vorstand der Gothaer. Der Vater von drei Kindern ist dem Hamburger SV auch in der 2. Fußball-Bundesliga als Fan treu geblieben.

Mit 87 Millionen Verträgen gibt es hierzulande mehr Lebensversicherungen als Einwohner. Bei Verbraucherschützern haben insbesondere die kapitalgedeckten Policen keinen guten Ruf: Hohe Provisionen – mickrige Renditen, lautet der Vorwurf.

Das kann ich nicht nachvollziehen. Wir verfügen heute über eine breite Palette sehr attraktiver Angebote – das sind etwa fondsgebundene Lebensversicherungen. Nehmen Sie zum Beispiel unser „HDI Clever-Invest“: Hier können die Kunden die Wachstumschancen eines Fondssparplans mit der Langläufigkeit einer Rentenversicherung kombinieren. Und mit Blick auf die Provisionen sollte man fair bleiben: Die Kunden erwarten von ihrem Versicherungsvermittler eine kompetente und umfangreiche Beratung – und die ist ihren Preis wert.

Vom nächsten Jahr an dürfen Versicherer bei neuen Verträgen maximal noch eine jährliche Verzinsung von 0,25 Prozent über die gesamte Laufzeit versprechen, bisher sind es 0,9 Prozent. Was heißt das für die Kunden und die Branche?

Für die Versicherungsunternehmen bedeutet das Absenken des Garantiezinses eine große Entlastung, für unsere Kunden bietet es Vorteile. Zum einen gewinnen wir dadurch mehr Freiheiten in der Kapitalanlage, weil wir nicht mehr so viel Geld für Garantien vorhalten müssen und deshalb in renditestärkere Anlagen investieren können – wovon auch unsere Kunden zum Beispiel durch höhere Renditen profitieren. Und es entlastet unsere Bilanzen beträchtlich.

Bei der Riester-Rente schreibt der Gesetzgeber eine Beitragsgarantie vor. Folglich sind die Versicherer eher darauf bedacht, das Kapital zu verwahren als zu vermehren – das macht diese Vorsorge trotz staatlicher Förderung für Sparer unattraktiv. Hat die Riester-Rente noch eine Chance?

In der jetzigen Form in dieser Niedrigzinsphase ist es für das Produkt schwierig – bei uns spielt sie im Neugeschäft keine große Rolle mehr: Das Volumen ist innerhalb der vergangenen zehn Jahre um rund 80 Prozent auf weniger als 20 Millionen Euro gesunken. Auch unser Bestand schrumpft. Die Bundesregierung hatte für diese Legislaturperiode eine Reform angekündigt, aber bisher liegt leider noch kein Gesetzentwurf vor.

An welcher Stellschraube würden Sie drehen?

Eine Chance hat die Riester-Rente nur, wenn die Anbieter formal nicht mehr die Rückzahlung aller Beiträge sicherstellen müssen. Wir benötigen hier ein abgestuftes Modell – etwa eine Garantie für 80 Prozent der eingezahlten Beiträge. Das würde attraktivere Renditen für unsere Kunden möglich machen. Insgesamt, ob bei Riester oder bei anderen Produkten, neigen sich die Zeiten für Beitragsgarantien und Garantiezinsen dem Ende entgegen.

Das setzt ein gewisses Vertrauen der Kunden voraus: Bei der Finanzaufsicht Bafin stehen schon 20 Lebensversicherer und 36 Pensionskassen unter intensiverer Aufsicht, weil sie möglicherweise ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllen können, da die Erträge aus Kapitalanlagen nicht ausreichen, um die Garantiezinsen und die vorgeschriebene Reserve zu decken. Steht die Branche vor einer Konsolidierung?

Diese Erwartung gibt es bei Marktbeobachtern schon eine ganze Weile – ich teile sie nicht. Falls es zu Problemen einzelner Versicherer kommt, sprechen wir von vergleichsweise geräuschlosen Abwicklungen. Mit Verwerfungen in der gesamten Branche rechne ich nicht. Wir zum Beispiel sind sehr gut durch die Corona-Krise gekommen und können unseren Verpflichtungen gegenüber unseren Versicherten jederzeit mehr als nachkommen. Gegen eine größere Konsolidierung des Marktes spricht auch, dass die Bestände an Verträgen bei den einzelnen Unternehmen sehr komplex sind, dadurch sind sie schwer zu bewerten und zu integrieren.

Banken und Sparkassen haben aufstrebende Start-ups lange belächelt – beim jüngsten Boom an den Börsen mussten sie erleben, dass besonders junge Kunden zu günstigen Discount-Brokern abwandern. Steht der etablierten Versicherungswirtschaft Ähnliches bevor?

Versicherungen werden immer eine persönliche Dienstleistung bleiben. Ich kann mir im Hier und Heute nicht vorstellen, dass ein Robo-Advisor bei komplexen Vorsorgefragen einen guten Vermittler ersetzen kann. Ein auf Algorithmen basierendes System mag nützliche Empfehlungen geben können, aber am Ende ist das Schutzbedürfnis bei einer Versicherung doch sehr individuell. Gleiches gilt für die Regulierung von Schäden: Auch da ist Einfühlungsvermögen gefragt, um Kunden angemessen zu betreuen.

Drittgrößte Versicherungsgruppe in Deutschland Talanx ist – gemessen an den Prämieneinnahmen – der drittgrößte Versicherungskonzern in Deutschland. Das börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Hannover wird von Torsten Leue geführt und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Zum Konzern gehören Marken wie HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, der Rückversicherer Hannover Rück sowie etwa die Neue Leben und Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Die Prämieneinnahmen betrugen im vergangenen Jahr 41,1 Milliarden Euro. Talanx beschäftigt weltweit mehr als 23 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Aber ganz ohne digitale Helfer werden auch Sie nicht auskommen, oder?

Die Digitalisierung unterstützt unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dabei, bessere Dienstleistungen für unsere Kunden zu erbringen. Technik wird nie die Empathie ersetzen, über die nur Menschen verfügen. Auf der anderen Seite müssen moderne Geschäftsmodelle heute auch eine digitale Distributionsform bieten. Denn die „hybriden“ Kunden – also jene, die sich online informieren, für den Abschluss jedoch die persönliche Beratung wünschen – bilden heute bereits die größte Gruppe.

Von Jens Heitmann