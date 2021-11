Hannover

Wegen des kräftigen Anstiegs der Verbraucherpreise wollen Gewerkschaften bei Tarifverhandlungen für ihre Mitglieder deutliche Lohnsteigerungen durchsetzen. Verdi verlangt im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst der Länder eine Erhöhung der Einkommen um 5 Prozent – und kündigte am Dienstag an, die Warnstreiks auszuweiten. Fast zeitgleich machte die IG Metall deutlich, dass es bei der nächsten Tarifrunde um „satte Entgelterhöhungen“ gehen werde. 

Inflation bei 4,5 Prozent

Die Inflation in Deutschland lag nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes im Oktober bei 4,5 Prozent. Vor allem die Energiepreise sind stark gestiegen. Dies verändert auch die Schwerpunkte bei den Arbeitnehmerforderungen. Ging es zuletzt auch häufig um Themen wie mehr Möglichkeiten für Arbeitszeitverkürzungen oder Teilzeitarbeit, so rückt jetzt verstärkt die klassische Gewerkschaftsforderung nach Lohnerhöhungen in den Vordergrund.

Öffentlicher Dienst: Am Dienstag ist in Potsdam die zweite Verhandlungsrunde im aktuellen Tarifstreit über die Einkommen von mehr als einer Million Landesbeschäftigten etwa in Schulen und Kitas sowie bei der Polizei ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Verdi-Chef Frank Werneke erklärte daraufhin, dass sich die Menschen in Deutschland auf verstärkte Warnstreiks einstellen müssten. Zunächst sollen nach Gewerkschaftsangaben vor allem das Gesundheitswesen sowie die Justiz und Straßenbauverwaltung von den Ausständen betroffen sein. Der Vorsitzende des Beamtenbunds DBB, Ulrich Silberbach, sagte: „Die Inflation steigt, die Arbeitsbelastung steigt, der Frust der Kolleginnen und Kollegen über die Blockade steigt.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Entgelte müssen signifikant steigen“

IG Metall: „Nächstes Jahr müssen die Entgelte steigen, und zwar signifikant“, betonte der IG-Metall-Bezirksleiter für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger. Anlass war eine tarifpolitische Fachtagung der Gewerkschaft, bei der die Stoßrichtung für die kommende Auseinandersetzung festgelegt wurde. Die Tarifrunde 2022 müsse „massiv das materielle Volumen in den Vordergrund rücken“, sagte Gröger. „Ich meine damit harte Zahlen.“ Zwar müsse man auch wieder über Zukunftsthemen wie mobiles Arbeiten verhandeln. Angesichts der Inflation, „wenn an Tankstellen, im Supermarkt und selbst an der Heizung das Portemonnaie schrumpft“, liege der Schwerpunkt aber bei den Lohnforderungen.

IG BCE: Auch für die Beschäftigten der Chemiebranche steht 2022 eine Tarifrunde an. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) hatte zuletzt weniger auf Lohnsteigerungen gesetzt als auf „qualitative“ Verbesserungen – zum Beispiel auf eine Pflegezusatzversicherung. Zudem hatte die Gewerkschaft ein „Zukunftskonto“ ausgehandelt, das unter anderem für freie Tage genutzt werden kann. Jetzt aber führt die Inflation zu neuen Schwerpunkten. „Diesmal wird das Geld eine größere Rolle spielen“, sagte ein IG-BCE-Sprecher. Ende November legt die Gewerkschaft Details der Marschrichtung fest.

Im Arbeitgeberlager sieht man die Entwicklung mit Sorge und warnt vor einer Lohn-Preis-Spirale, die durch die steigenden Löhne dann auch wieder die Inflation nach oben treibt. Konkret aber wollte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Niedersachsen-Metall, Volker Schmidt, keinen Kommentar abgeben. „Es ist das gute Recht der Gewerkschaft, Forderungen vorzubereiten – aber ich äußere mich ein Jahr vor den Tarifverhandlungen nicht dazu“, sagte Schmidt.

Von Conrad von Meding und Sebastian Kramer