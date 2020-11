Hannover

Die Corona-Pandemie mit ihren Auswirkungen hat die Wirtschaft weiter im Würgegriff. Der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN), Volker Müller, rechnet mit einem Anstieg der Insolvenzen Anfang des kommenden Jahres. „Die Erfahrung zeigt, dass Unternehmen, die noch durch eine Krise gekommen sind, in dem Augenblick in Schwierigkeiten geraten, wenn sie liquide Mittel für Investitionen brauchen“, sagte er am Donnerstag in Hannover.

Müller äußerte sich bei einer Diskussionsrunde mit dem Titel „Dienstleistung, Tourismus, Handel: Sorgenkinder oder Zukunftsbranchen in der Region Hannover?“, die die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Hannoverimpuls organisiert hatte. Teilnehmer waren außerdem Regionspräsident Hauke Jagau, Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay, Maike Bielfeldt ( Industrie- und Handelskammer Hannover) und Doris Petersen (Hannoverimpuls); die Moderation übernahm HAZ-Redakteur Conrad von Meding.

Anzeige

Weitere Blitzumfrage geplant

Die regionale Wirtschaft hatte zuletzt nach dem coronabedingten Tiefstand im ersten Quartal des Jahres überraschend schnell aufgeholt. Wie aus einer während der Veranstaltung präsentierten Umfrage der Industrie- und Handelskammer ( IHK) hervorgeht, befindet sich der Konjunkturklimaindikator mit 89 Punkten aktuell zwar immer noch unter dem langjährigen Durchschnitt von 110 Punkten – er hat sich aber binnen sechs Monaten immerhin verdoppelt. In den Indikator fließen die aktuelle Geschäftslage und die Zukunftserwartungen der Unternehmen ein.

„Wir waren auf dem Weg zur Normalität. Der Teil-Lockdown dürfte diesen Trend vermutlich erst einmal brechen“: IHK-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Das ist ein starker, schneller Aufholprozess“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführerin Bielfeldt. Allerdings fand die Umfrage unter 550 Unternehmen von Mitte September bis Anfang Oktober statt und damit vor dem zweiten Teil-Lockdown. „Dementsprechend spiegeln die Ergebnisse nur bedingt die aktuelle Situation wider“, erklärte Bielfeldt.

Dies dürfte vor allem für die Geschäftslage gelten. Diese haben deutlich mehr Unternehmen mit gut bezeichnet als zuletzt und deutlich weniger mit schlecht. „Wir waren auf dem Weg zur Normalität. Der Teil-Lockdown dürfte diesen Trend vermutlich erst einmal brechen“, sagte Bielfeldt. Um Genaueres herauszufinden, will die Kammer noch im November eine weitere Blitzumfrage starten.

Starke Unterschiede je nach Branche

Bei ihren Erwartungen war die hannoversche Wirtschaft in der Umfrage ohnehin zurückhaltend. Zwar prognostizierten nur noch 31 statt wie vor sechs Monaten 78 Prozent der Betriebe eine Verschlechterung ihrer Lage – aber nur 17 Prozent eine Verbesserung. Sorgen gelten vor allem der Nachfrage im Inland, während die für die Industrie wichtigen Exporterwartungen besser eingeschätzt werden.

Wie im gesamten Bundesgebiet gibt es deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen. „Unternehmen rund um Reisen, Veranstaltungen und Gastronomie waren oder sind stark existenzgefährdet, in anderen Teilen des Dienstleistungsbereiches oder der Industrie lief es wieder gut“, sagte Bielfeldt. Die Zweiteilung werde durch die aktuelle Lage noch verschärft, befürchtet sie.

„Die Messe hat Zukunft“

Eine gewichtige Rolle bei der Diskussionsveranstaltung spielte die Messe, weil sie auch für Branchen wie Hotellerie und Gastronomie, Messebau und Veranstaltungstechnik relevant ist. „Wir müssen in Zusammenarbeit etwa mit der Marketing- und Tourismusgesellschaft alternative Konzepte entwickeln“, sagte Regionspräsident Jagau angesichts der Möglichkeit, dass auch im kommenden Jahr keine Besucherveranstaltungen stattfinden könnten. Dies bedeute, ein dickes Brett zu bohren. Müller sagte, es dürfe nicht sein, dass in China wieder Messen stattfinden können, in Hannover aber nicht. „Die Messe hat Zukunft, weil sich Menschen treffen wollen“, betonte OB Onay.

Lesen Sie auch

Von Bernd Haase