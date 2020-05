Hannover

Die Bundesregierung will die Kunden von Reiseveranstaltern besser absichern. Wer als Ersatz für eine wegen der Coronakrise stornierte Pauschalreise einen Gutschein eines Touristikunternehmens akzeptiert, muss nicht länger um sein Geld fürchten: Sollte der Veranstalter pleitegehen, wird der Kunde künftig vom Staat entschädigt. So hat es das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen. „Das ist eine gute Lösung, die den Kunden zusätzliche Sicherheit gibt“, sagte ein Tui-Sprecher.

Mithilfe dieser Garantie hofft die Bundesregierung darauf, dass möglichst viele Kunden auf die sofortige Erstattung ihrer Vorauszahlungen an die Veranstalter verzichten, auf die sie einen Rechtsanspruch haben. Ursprünglich wollte die große Koalition der Forderung der Touristikbranche nachkommen und die verhinderten Urlauber zur Annahme von Reisegutscheinen verpflichten. Diese Lösung war jedoch am Widerstand der Europäischen Kommission gescheitert.

Branche warnt vor hohen Rückzahlungen

Die neue Regelung gilt für Pauschalreisen, die vor dem 8. März 2020 gebucht und vom Veranstalter aufgrund der Corona-Pandemie storniert worden sind. Wenn die Kunden einen Reisegutschein akzeptieren, verliert dieser spätestens Ende Dezember 2021 seine Gültigkeit – der Anbieter muss dann den Wert innerhalb von zwei Wochen erstatten. Sollte der Veranstalter zahlungsunfähig werden, greift zunächst die Insolvenzsicherung. Falls deren Deckungssumme nicht ausreicht, springt der Staat ein.

Die Bundesregierung wolle damit einen Anreiz für die Kunden schaffen, Gutscheine der Veranstalter zu akzeptieren, sagte Justizministerin Christine Lambrecht ( SPD): „Wer sich für einen Gutschein entscheidet, leistet auch einen wichtigen Beitrag dazu, die Vielfalt der Angebote und Dienstleistungen im Reisesektor zu erhalten.“ Nach Angaben der Branche könnten Kunden Rückerstattungsansprüche von 6 Milliarden Euro geltend machen – und damit viele Veranstalter in die Insolvenz treiben.

Reiseverband fordert Rettungsfonds

Dem Deutschen Reiseverband reicht die Unterstützung durch die Politik noch nicht. Der Beschluss der Bundesregierung sei „eine Scheinlösung, die die Probleme der Reisewirtschaft nicht löst“, sagte Präsident Norbert Fiebig. Da Gutscheine nur eine geringe Akzeptanz hätten, müssten die Veranstalter den Großteil ihrer Kunden in bar entschädigen. Das Geld dafür sei aber „schlicht nicht vorhanden – die Kassen der Reiseveranstalter sind leer“, sagte Fiebig. Es gehe um die Existenz von bundesweit 2300 Veranstaltern und 11.000 Reisebüros.

Der Verband erneuerte deshalb seine Forderung nach einem Rettungsfonds für die Reisebranche, um Liquiditätsengpässe zu verhindern. Aus diesem Topf möchte die Branche die Erstattung der Anzahlungen für die Kunden und die Rückzahlungen der Provisionen für stornierte Reisen an die Reisebüros finanzieren. Das finanzielle Risiko des Bundes sei dabei überschaubar, sagte Fiebig. Die Firmen könnten die Beträge an den Fonds später schrittweise zurückführen.

Nach HAZ-Informationen sind die Verhandlungen über einen Hilfsfonds schon weit fortgeschritten. Ein Streitpunkt sei noch, ob auch Tickets für stornierte Flüge in die Regelung einbezogen würden, verlautete aus Branchenkreisen. Das Volumen könnte bei 6 bis 7 Milliarden Euro liegen.

Von Jens Heitmann