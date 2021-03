Hannover

Die Stadtwerke Hannover haben im Corona-Jahr 2020 ein starkes Umsatzwachstum erreicht. Die Erlöse von Enercity stiegen nach Angaben des Unternehmens gegenüber dem Vorjahr um 19,3 Prozent auf ein Rekordniveau von etwa 3,7 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Steuern ist allerdings um gut 18 Millionen auf 100,2 Millionen Euro gesunken.

„Das Ergebnis ist aber immer noch bemerkenswert gut, auch wenn Corona Schleifspuren hinterlassen hat“, sagte Finanzvorstand Marc Hansmann, der den Jahresabschluss gemeinsam mit der Vorstandsvorsitzenden Susanna Zapreva am Freitag dem Aufsichtsrat vorgelegt hat. Vom Gewinn schüttet Enercity 62 Millionen Euro an die Anteilseigner aus, hauptsächlich an die Stadt Hannover und den Energiedienstleister Thüga.

Starke Zuwächse außerhalb der Region Hannover

Auf dem heimischen Markt in der Region Hannover hat Enercity weniger Strom verkauft als im Vorjahr. „Coronabedingt“ hätten vor allem Großkunden weniger Strom benötigt, erklärte Hansmann. Dies habe den Gewinn gedrückt. Die Steigerungsraten beim Umsatz wurden vor allem beim Energiehandel außerhalb des eigenen Netzgebietes erzielt. Dort gewann der Versorger Kunden hinzu. Mittlerweile hat er bundesweit mehr als eine Million Kunden. In diesem Geschäftsbereich lieferte Enercity knapp 53 Prozent mehr Strom und 7,5 Prozent mehr Gas als im Jahr zuvor. Witterungsbedingte Einbußen wegen des wiederum vergleichsweise warmen Winters gab es dagegen im Bereich Fernwärme.

Wallbe und Compleo fusionieren Enercity verkauft seine 50-Prozent-Beteiligung an der Firma Wallbe an das börsennotierte Unternehmen Compleo in Dortmund. Beide Firmen entwickeln und verkaufen Ladesäulen samt Software und passender Bezahl- und Abrechnungssysteme im Bereich Elektromobilität. „Mit dem Zusammenschluss entsteht einer der führenden Anbieter auf dem europäischen Markt für innovative Ladelösungen“, sagt die Enercity-Vorstandsvorsitzende Susanna Zapreva. Compleo und Wallbe erzielen gemeinsam einen Jahresumsatz von 50 Millionen Euro. Für den Verkauf der Tochter erhält Enercity 34,8 Millionen Euro sowie eine Aktienbeteiligung an Compleo.

Zu den strategischen Zielen von Enercity gehört die ökologische Ausrichtung. Der Versorger hat seinen Windpark in Jeetze in Sachsen-Anhalt modernisiert und will die Windkraftanlage in Klettwitz in Brandenburg ausbauen. Das Unternehmen errichtet – neben Privatkunden – mittlerweile auch für Geschäftskunden vor allem in Norddeutschland Photovoltaikanlagen. Es erwartet für dieses Segment im laufenden Jahr deutliche Zuwächse. Die Zahl der Ladepunkte für Elektrofahrzeuge hat sich bereits kräftig erhöht: Nachdem Enercity im Herbst vergangenen Jahres bundesweit rund 1000 Ladepunkte installiert hatte, stieg die Zahl bis Ende Februar auf mehr als 1500.

Ausstiegsplan für Kohlemeiler Stöcken bleibt

An der Stilllegung des Kohlemeilers Stöcken in zwei Abschnitten bis zum Jahr 2030 hält Enercity fest, obwohl ein Bürgerbegehren dies schon vier Jahre früher erreichen will. Zapreva nannte dafür folgende Gründe: „Wir wollen eine Zwischenlösung mit einem Gaskraftwerk vermeiden, die Versorgungssicherheit und die Wirtschaftlichkeit sicherstellen und einen Bürgerdialog führen.“ Als Ersatz für Stöcken seien rund ein Dutzend dezentrale Ersatzanlagen mit nachhaltiger Stromerzeugung erforderlich.

Für das laufende Geschäftsjahr hat sich Enercity erneut Wachstum zum Ziel gesetzt. „Trotz widriger Umstände erwarten wir einen Umsatzanstieg in Richtung 4 Milliarden Euro“, sagte Zapreva. Den Gewinn wolle man bis zum Jahr 2025 auf 220 Millionen Euro verdoppeln. An Investitionen seien bis 2025 rund 1,5 Milliarden Euro geplant – etwa in erneuerbare Energien und den Kohleausstieg. Weitere Preiserhöhungen für Verbraucher, die über die mit Wirkung zum 1. April beschlossenen Anhebungen bei Strom und Gas hinausgehen, plant Enercity nicht.

Von Bernd Haase