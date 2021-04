Hannover

Der TÜV Nord erwägt, an seinen Prüfstationen für die Hauptuntersuchungen an Autos Drive-in-Stationen für Corona-Impfungen einzurichten. Dies sagte der Vorstandsvorsitzende Dirk Stenkamp am Dienstag in Hannover. „Drive-through ist ein Konzept, das wir für einige TÜV-Stationen prüfen.“

Ein medizinisches Tochterunternehmen des TÜV Nord betreut laut Stenkamp mehrere Tausend Firmen mit Betriebsärzten. Die 270.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Unternehmen sowie die TÜV-Beschäftigten könnten den Überlegungen zufolge dann in den Stationen ihre Impfung durch die geöffnete Seitenscheibe ihrer Autos bekommen.

„Unser Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie“

Nach einer Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sollen Betriebsärzte in Deutschland von Juni an in die Impfkampagne eingebunden werden. Stenkamp forderte am Dienstag, alle bundesweit 12.500 Betriebsärzte umgehend an Impfungen gegen Covid-19 zu beteiligen. Dadurch könne das Impftempo deutlich erhöht werden. Die Drive-through-Impfstationen „wären unser Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie“.

Der TÜV Nord hat im vergangenen Jahr die Corona-Krise zum Ausbau seines Digitalgeschäfts genutzt, mehr Medizinprodukte geprüft – und kräftig investiert. Der Prüfkonzern musste allerdings Gewinneinbußen hinnehmen. Stenkamp sprach bei der Vorlage der Bilanz für 2020 am Dienstag von einer noch verhältnismäßig „robusten“ Entwicklung.

Überschuss von 14 Millionen Euro

Das operative Ergebnis (Ebit) sackte von 75 auf etwa 48 Millionen Euro ab. Der Überschuss nach Steuern sank von 46 auf 14 Millionen. Der Umsatz verringerte sich von 1,28 Milliarden Euro auf etwas weniger als 1,27 Milliarden Euro. Der TÜV Nord ist in etwa 100 Ländern weltweit tätig und beschäftigt rund 14.000 Mitarbeiter.

Weltweit in 100 Ländern mit 14.000 Mitarbeitern tätig: Der TÜV Nord. Quelle: Fabian Strauch / dpa

Der Rückgang des Ergebnisses sei unter anderem auf den deutlich erhöhten Aufwand bei der Einhaltung der Hygieneregeln für Mitarbeiter und Kunden zurückzuführen, erklärte Unternehmenssprecher Sven Ulbrich. „Unter anderem mussten an TÜV-Stationen bauliche Ergänzungen für den Gesundheitsschutz erfolgen. Wir haben auch bei der Aus- und Weiterbildung die Situation, dass viele Seminare wegen der Abstandsregeln mit deutlich weniger Teilnehmenden stattfinden oder ganz ausfallen.“

Warnstreiks am Mittwoch

Unterdessen hat die Gewerkschaft Verdi beim TÜV Nord für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik in mehreren Bundesländern aufgerufen. Unter anderem sollen in Niedersachsen die Prüfstationen von den Arbeitsniederlegungen betroffen sein. Auch der TÜV Süd und der TÜV Rheinland sollen bestreikt werden.

Verdi hatte zum Beginn der Verhandlungen 7 Prozent mehr Geld in diesem Jahr verlangt, dabei mindestens 300 Euro mehr für die unteren Lohngruppen. Die Tarifgemeinschaft TÜV, zu der der TÜV Nord gehört, hat ein Lohnplus von 2 Prozent in diesem Jahr und 2,5 Prozent im kommenden Jahr angeboten. Inzwischen sind vier Gesprächsrunden verstrichen. TÜV-Nord-Personalchefin Astrid Petersen sagte, das Unternehmen habe ein sehr gutes Angebot vorgelegt. Die Verhandlungen sollen nach den Warnstreiks weitergehen. „Meines Erachtens sind wir auf einem guten Weg.“

