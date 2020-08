Hannover

Die Tui hofft darauf, in den nächsten Wochen kein Geld mehr zu verlieren. Nachdem der Konzern in den ersten neun Monaten des bis Ende September laufenden Geschäftsjahres einen Rekordverlust von 2,3 Milliarden Euro verbucht hat, sollten die Einnahmen im letzten Quartal zumindest wieder die Ausgaben decken, sagte Vorstandschef Friedrich Joussen am Donnerstag.

Die Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Kunden ihre gebuchten Reisen auch antreten könnten. „Die Situation ist wegen Corona immer noch fragil.“ Der Umsatz schrumpfte in dem Dreivierteljahr gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um etwa 41 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres gingen die Umsatzerlöse um 98,5 Prozent auf 72 Millionen Euro zurück.

Für das Management wird es auch in den nächsten Monaten vor allem darum gehen, den Geldabfluss aus der Konzernkasse einzudämmen. Am 10. Mai verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 2,1 Milliarden Euro – drei Monate später waren nur noch 1,2 Milliarden Euro übrig, obwohl die Tui in der Zwischenzeit Kompensationszahlungen von Boeing für die verzögerte Auslieferung von 737-Max-Maschinen und eine Rate von knapp 300 Millionen Euro aus dem Verkauf der Reederei Hapag-Lloyd Cruises an ein Joint-Venture mit Royal Caribbean erhalten hatte. „Im dritten Quartal wurden monatlich zwischen 550 und 650 Millionen Euro an Cash verbrannt“, sagte Joussen.

„Ob wir die zweite Kreditlinie brauchen, wird sich zeigen“

Dass der Konzern die Corona-Krise bisher überstanden hat, verdankt er der Hilfe durch den Staat. Im April hatte die Förderbank KfW einen Kredit in Höhe von 1,8 Milliarden Euro bewilligt – dieser soll nun um 1,05 Milliarden Euro aufgestockt werden. Zudem ist eine Wandelanleihe über 150 Millionen Euro vorgesehen, die der Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes zeichnen soll. Diese könnte später in Aktien umgetauscht werden – der Staat wäre dann mit einem Anteil von etwa 9 Prozent zweitgrößter Tui-Aktionär.

Durch die weitere Staatshilfe sieht Joussen die Existenz des Konzern vorerst gesichert. Im laufenden Sommergeschäft werde die Tui voraussichtlich kein Geld verbrennen, und auch für die ertragsschwachen Monate danach werde der Kapitalpuffer ausreichen. „Ob wir die zweite Kreditlinie brauchen, wird sich zeigen.“ Die Tui will ihr Kostenniveau bis 2023 um 300 Millionen Euro jährlich verringern – von den rund 72.000 Stellen im Konzern soll jede neunte wegfallen. In Hannover sind noch 4300 Mitarbeiter beschäftigt. Beim Ferienflieger Tuifly sind wegen der geplanten Verringerung der Flotte von 39 auf 17 Maschinen rund 900 Jobs gefährdet.

Konzern verringert die Kapazitäten deutlich

Für die Zukunft zeigte sich Joussen verhalten optimistisch. Seit der Wiederaufnahme der Reiseaktivitäten seien 1,7 Millionen Buchungen eingegangen – damit lägen der Anmeldungen für den kommenden Sommer schon um 145 Prozent über der Zahl der ursprünglich für diese Hauptsaison geplanten Reisen. Bei etwa zwei Dritteln dieser Neubuchungen handele es sich aber überwiegend um Kunden, die ihren Urlaub aus diesem Jahr umgebucht hätten – meist über Gutscheine, erklärte ein Unternehmenssprecher. Die Kapazitäten für den Winter hat die Tui um 40 Prozent reduziert. Für den Sommer 2021 soll das Angebot um 20 Prozent unter dem der laufenden Saison liegen.

Erstattungen sind größtenteils bezahlt Die meisten Tui-Kunden, deren Reisen wegen der Corona-Risiken abgesagt wurden, haben nach Angaben des Unternehmens ihr Geld inzwischen erstattet bekommen. „Bis Ende Juli war weitgehend alles zurückgezahlt“, sagte Konzernchef Fritz Joussen. Es sei aber erfreulich, dass sich 30 bis 40 Prozent der Urlauber für eine Umbuchung statt für eine Stornierung entschieden hätten. Oft seien Gutscheine genutzt und Reisen verschoben worden. Viele Kunden hatten sich in Verbraucherforen über eine nur schleppende Rückerstattung von Anzahlungen beklagt.

Von Jens Heitmann