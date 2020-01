Hannover

Der geplante Abbau von 450 Stellen beim Reiseveranstalter Tui Deutschland verzögert sich. Der Vorstand und der Konzernbetriebsrat haben eine Zukunftsvereinbarung getroffen, die unter anderem betriebsbedingte Kündigungen bis Ende nächsten Jahres ausschließt. Um deren Zahl auch danach so gering wie möglich zu halten, werde man die Zahl der Leiharbeiter verringern und verstärkt Angebote für Altersteilzeit und Abfindungen machen, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben von Arbeitsdirektorin Elke Eller und Konzernbetriebsratschef Frank Jacobi an die Mitarbeiter, das der HAZ vorliegt.

Ursprünglich sollte fast jeder dritte der rund 1500 Mitarbeiter von Tui Deutschland bis Ende 2021 das Haus verlassen. Die Deutschland-Tochter des Tui-Konzerns wolle damit auf den digitalen Wandel in der Branche reagieren, hatte Geschäftsführer Marek Andryszak im Juni erklärt. Das klassische Veranstaltergeschäft stehe vor großen Herausforderungen, hieß es. Die Margen stünden wegen Überkapazitäten unter Druck, zudem drängten neue Wettbewerber wie das Vergleichsportal Check24 in den Markt.

Tui will im Vertrieb sparen

Um sich von der Konkurrenz abzusetzen, will sich die Tui vom Hotel- und Kreuzfahrtkonzern zu einem „Digital- und Plattformunternehmen“ wandeln. Große Hoffnungen setzt Vorstandschef Friedrich Joussen auf die Geschäfte mit Ausflügen und anderen Urlaubserlebnissen in den Feriengebieten. „Wir wollen eine Art Amazon des Reisens werden“, hatte Joussen kürzlich erklärt. Die Vermittlung von Reisen trage schon heute nur noch zu 30 Prozent zum Ergebnis bei, dieser Anteil werde weiter sinken.

An der Betreuung der Kunden in den Reisebüros und im Onlinevertrieb will die Tui nicht sparen. Anders sieht es bei den internen Prozessen aus. Beim Zusammenstellen von Reisen oder bei der Abwicklung von Reklamationen lassen sich nach Einschätzung der Geschäftsführung viele Arbeitsabläufe automatisieren. Tui Deutschland schrumpft schon länger: Das Callcenter und die Buchhaltung sind bereits ausgelagert und in zwei Tochtergesellschaften mit schlechteren Tarifbedingungen gebündelt.

Neuer Topf für Qualifizierung

Um die Mitarbeiter für die Herausforderungen der Digitalisierung fitzumachen, will die Tui mehr Geld in die Qualifizierung investieren. Laut der Zukunftsvereinbarung stehen dafür künftig zusätzlich 3 Millionen Euro bereit. Die Arbeitnehmervertreter unterstützten den Wandel des Konzerns, sagte Konzernbetriebsratschef Jacobi: „Wir werden dafür sorgen, dass die Veränderungen im Sinne der Beschäftigten ausgewogen stattfinden und Arbeitnehmerinteressen ausreichend berücksichtigt werden.“ Die Vereinbarung mit dem Management gelte für alle Mitarbeiter des Konzerns in Deutschland.

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann