Die Ölindustrie kennt das Gesetz seit den Tagen von John D. Rockefeller: „It’s boom or bust“ – entweder das Geschäft brummt, oder es bricht zusammen. In Corona-Zeiten scheint es für die Wirtschaft insgesamt zu gelten: Während die einen um ihre Existenz bangen, läuft es bei anderen richtig rund. Erfolg und Misserfolg hängen oft von der Branche ab, aber eben nicht nur: Auch unternehmerisches Geschick kann das eigene Schicksal beeinflussen, wie Beispiele aus Niedersachsen zeigen.

Sartorius beliefert die Impfstoff-Hersteller

Als 1848 bei Bauarbeiten für ein Sägewerk in Kalifornien glänzende Nuggets gefunden wurde, suchten bald Tausende ihr Glück als Goldgräber – gefunden haben es vor allem Hersteller von Schaufeln, Zelten und anderem Zubehör. In der Corona-Krise machen Spekulanten die gleiche Erfahrung: Während Hersteller von Impfstoffen scheitern können wie zuletzt der deutsche Hoffnungsträger Curevac, werden Zulieferer wie Sartorius aus Göttingen zu Profiteuren der Pandemie. „Heute wird nahezu kein Corona-Vakzin ohne unsere Technologie entwickelt“, sagt Vorstandschef Joachim Kreuzburg.

Der Konzern hat sich von einem Spezialisten für Labor- und Industriewaagen zu einem führenden Lieferanten für die Biopharmabranche entwickelt. Im vergangenen Jahr konnte Sartorius seinen Umsatz um 28 Prozent auf rund 2,3 Milliarden Euro erhöhen, für 2021 peilt man sogar ein Plus von rund 35 Prozent an, damit wäre die Marke von 3 Milliarden Euro übersprungen – bis 2025 sollen die Erlöse auf rund 5 Milliarden Euro steigen. Weil auch die Gewinne wachsen, kennt der Aktienkurs nur eine Richtung: Im vergangenen Jahrzehnt ging es um mehr als 5000 Prozent nach oben. Da konnten selbst die Papiere von Apple oder Facebook nicht mithalten.

Das Kerngeschäft der Tui löst sich in Luft auf

Die Traumrenditen des Silicon Valley hatten auch bei der Tui Fantasien geweckt. Konzernchef Friedrich Joussen wollte aus dem Hotel- und Kreuzfahrtanbieter „eine Art Amazon des Reisens“ machen. Mehr als 150.000 Aktivitäten in den Feriengebieten galten als eine gute Basis, „um den größten Marktplatz für solche Angebote zu schaffen“ und die mickrigen Margen aufzupeppen. Noch Anfang März 2020, als das Coronavirus schon seine Reise um den Globus begann, demonstrierte Joussen Vertrauen in seine Vision – und kaufte für fast 800.000 Euro abermals Aktien des eigenen Konzerns.

Es war keine gute Investition: Wenige Wochen später löste sich das Kerngeschäft der Tui in Luft auf. Auch weil der Konzern wegen überhöhter Dividendenzahlungen in den Vorjahren fast keine Reserven hatte, musste er schneller um Staatshilfe bitten als andere. Bis die Milliardenkredite getilgt sind, müssen die Aktionäre nun auf Ausschüttungen und der Vorstand auf Boni verzichten. In Hannover rückt die Belegschaft zusammen: Joussen will künftig mit einer Zentrale auskommen. Die Flotte des Ferienfliegers Tuifly schrumpft fast um die Hälfte.

Deutsche Messe leidet unter leerem Gelände

Auch die Deutsche Messe versuchte lange, das Virus von sich fernzuhalten: Selbst als in der Lombardei schon der Notstand ausgerufen wurde, wollten die Veranstalter im März 2020 die Hannover Messe zunächst nur in den Sommer verschieben – die erstmalige Absage der Industrieschau seit 1947 schien undenkbar. Dass in der Zeit danach nur ein Impfzentrum für etwas Betrieb auf dem Gelände sorgen würde, hätte sich damals erst recht niemand vorstellen können. Ohne die Unterstützung ihrer Anteilseigner hätte die Messegesellschaft ihre Tore für immer schließen müssen.

Im Zuge der Finanzkrise hatten das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover 2009 noch eine Kapitalerhöhung von 250 Millionen Euro spendiert, ohne Bedingungen zu stellen. Dieses Mal verknüpften sie ihre Bürgschaft für einen Notkredit mit der Forderung nach mehr Rendite: Künftig verdient die Belegschaft deshalb weniger, rund 200 Stellen fallen weg. Zudem soll alles digitaler werden. Das überschwängliche Lob der Aussteller für die erste reine Onlineausgabe der Hannover Messe konnte im April aber nicht über die Ernüchterung hinwegtäuschen: Ohne den physischen Auftritt in einer Halle lohne sich eine Teilnahme kaum, lautete das Fazit.

Rossmann baut das Filialnetz weiter aus

Das Wechselspiel zwischen E-Commerce und dem stationären Geschäft hat zuletzt auch für Drogerien an Bedeutung gewonnen – obwohl die Filialen trotz Lockdowns öffnen durften. Der Onlineshop von Rossmann legte zweistellig zu, wenngleich mit überschaubaren Umsätzen. Aufgrund der vergleichsweise geringen Margen strebe man hier aber kein Wachstum um jeden Preis an, sagte Raoul Roßmann, der das Unternehmen im Alltag führt, während Vater Dirk sich allmählich mit der Aufsicht begnügt. Auch der Sohn setzt weiter auf die Fläche: In diesem Jahr will Rossmann fast 200 neue Standorte eröffnen.

Stärker als Amazon machen den Drogerien Supermärkte und Discounter zu schaffen, die ihnen im Corona-Jahr mit Sonderangeboten Kunden abgejagt haben. Darben musste Rossmann dennoch nicht: Der Umsatz stieg um 4,7 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro. Als Gewinner der Pandemie sieht sich die Nummer zwei der Branche trotzdem nicht. Man putze sich in Corona-Zeiten ja nicht mehr die Zähne als sonst, sagte Dirk Roßmann. „Auch Toilettenpapier stagnierte – die Leute kaufen übers Gesamtjahr verteilt ja nicht mehr, nur weil sie zwischendurch hamstern.“

Delticom bekommt eine zweite Chance

Onlinehändler gelten als die klaren Gewinn der Coronakrise – allen voran Amazon, die Otto-Gruppe oder der Textil-Shop von Zalando. „Der Kauf im Internet ist im Alltag der Menschen angekommen“, heißt es beim Branchenverband BEVH. Der Warenumsatz im E-Commerce stieg im vergangenen Jahr um knapp 15 Prozent auf rund 83 Milliarden Euro, für 2021 wird ein Plus von 12,5 Prozent erwartet. Fast jeder dritte Onlinekäufer ist inzwischen älter als 60 Jahre, vier von zehn Kunden kaufen heute mehr als einmal pro Woche im Netz ein. „Diese Entwicklung wird sich nicht mehr umkehren“, sagt Verbandspräsident Gero Furchheim.

Doch eine Garantie für den Erfolg ist der Online-Boom nicht – wie das Beispiel Delticom zeigt. Das hannoversche Unternehmen war mit Marken wie Reifendirekt.de und Motorradreifen.de zu Europas größtem Onlinereifenhändler aufgestiegen, hatte dann aber mit Zukäufen im Onlinegeschäft mit Lebensmitteln und Delikatessen eine Menge Geld verbrannt. Nur weil die Banken stillhalten, hat Delticom noch eine Chance. Nutzen will man diese mit der „Rückkehr zu den eigenen Wurzeln“. Der Trend zum Homeoffice war dabei nicht gerade hilfreich, weil Menschen, die weniger mit dem Auto ins Büro pendeln, auch seltener neue Reifen benötigen – dennoch ist Delticom bereits 2020, und damit ein Jahr früher als geplant, die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen.

Continental hatte schon vor Corona Probleme

Dass sich mit Reifen grundsätzlich gutes Geld verdienen lässt, ist auch für Continental ein großes Glück. Seit sich das Auto mehr und mehr zu einer Art Smartphone auf vier Rädern entwickelt, stellt der zweitgrößte deutsche Zulieferer zwar besonders seine Kompetenzen in Sachen Software und Sensoren zur Schau – schwarze Zahlen aber schrieb zuletzt nur die Gummi-Gruppe um die Reifenwerke und Contitech. In der Automotive-Sparte kriselte es schon vor Corona, die durch die Pandemie verschärften Probleme bei der Belieferung mit Halbleitern erschweren die Sanierung und Umstrukturierung zusätzlich.

Unter dem neuen Chef Nikolai Setzer hält der Konzern an den alten Zielen fest: Weil in der Autoindustrie der Trend zum autonomen Fahren geht und der Erfolg von der Vernetzung der Fahrzeuge abhängt, will Conti vor allem in die neuen Wachstumsfelder investieren – das dürfe aber nicht zulasten der Gewinne gehen. „Der Ertrag ist eine ganz, ganz wichtige Säule“, sagte Setzer. Am geplanten Personalabbau wird folglich nicht gerüttelt. Der Konzern stellt weltweit 30.000 Arbeitsplätze zur Disposition – 13 000 davon in Deutschland. Selbst ein profitables Reifenwerk wie das in Aachen wird geschlossen.

