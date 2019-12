Tui verlängert Vertrag mit Konzernchef Joussen

Hannover

Der weltgrößte Reisekonzern Tui hat den Vertrag von Vorstandschef Fritz Joussen um fünf Jahre verlängert. Der neue Kontrakt läuft bis zum 30. September 2025, wie die Tui nach der Entscheidung des Aufsichtsrats am Montag in Hannover mitteilte. Joussen gehört dem Tui-Vorstand seit Oktober 2012 an und ist seit Februar 2013 der Vorsitzende des Führungsgremiums.

„Eingeleiteter Wandel bietet enorme Chancen“

„Der eingeleitete Wandel zum Digitalunternehmen bietet enorme Chancen und wird Tui nachhaltig stärken“, sagte Aufsichtsratschef Dieter Zetsche. Der Konzern sei „kerngesund“ und auf Wachstum ausgerichtet. Vor seinem Engagement bei Tui war der 1963 geborene Joussen als Vorsitzender der Geschäftsführung von Vodafone Deutschland tätig.

Lesen Sie auch

Von dpa