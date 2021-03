Hannover

Trotz der europaweit steigenden Infektionszahlen gibt die Tui die Hoffnung auf die Sommersaison noch nicht auf. Die Buchungen lägen unverändert auf einem „ermutigenden“ Niveau von 2,8 Millionen Gästen, sagte Vorstandschef Friedrich Joussen am Donnerstag bei der Hauptversammlung in Hannover. „Wir sehen bei unseren Kunden unverändert einen starken Nachholbedarf und Wunsch nach Reisen“, sagte Joussen. Die Voraussetzungen dafür müsse aber die Politik schaffen, indem das Infektionsgeschehen über Impfungen und Tests unter Kontrolle gebracht werde.

In der Pandemie 90 Prozent weniger Urlauber

Aufgrund dieser Unsicherheit hat die Tui ihre Kapazität für das Sommergeschäft ab Juli von 80 auf 75 Prozent reduziert. Sollte die Nachfrage durch Fortschritte in der Pandemie-Bekämpfung stärker steigen als erwartet, könne man aber flexibel reagieren, sagte Joussen. Seit Beginn der Corona-Krise konnte der Konzern nur etwa 2,5 Millionen Kunden in den Urlaub bringen – ein Minus von etwa 90 Prozent im Vergleich zu einem normalen Jahr.

Dramatische gesunkenes Passagieraufkommen: Urlauber checken am Donnerstag für einen Flug nach Mallorca am Airport in Langenhagen ein. Quelle: Julian Stratenschulte

Verschuldung der Tui ist auf 6,4 Milliarden Euro gestiegen

Nur durch staatliche Hilfskredite und eine Kapitalerhöhung hat die Tui eine Insolvenz abwenden können. Im Ende September beendeten Geschäftsjahr 2019/2020 war der Umsatz des Konzerns von 18,9 auf 7,9 Milliarden Euro eingebrochen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 3,1 Milliarden Euro. Von Oktober bis Ende Dezember fiel ein Minus von 803 Millionen Euro an. Anfang Februar verfügte die Tui über Finanzmittel von etwa 2,1 Milliarden Euro – aktuell waren davon noch 1,6 Milliarden Euro übrig. Monatlich flössen 250 bis 300 Millionen Euro ab, um die laufenden Kosten zu decken, sagte Joussen.

Die Netto-Verschuldung des Konzerns hat sich im vergangenen Jahr auf 6,4 Milliarden Euro mehr als versechsfacht – knapp ein Drittel davon habe nichts mit Corona zu tun, sagte der Tui-Chef. Im vergangenen Geschäftsjahr habe man erstmals auch Verpflichtungen aus Leasingverhältnissen als Verschuldung ausweisen müssen. Die erste Rate für die Tilgung der coronabedingten Kredite wird im Juli 2022 fällig. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass die Tui diese Verpflichtungen auch bedienen kann. Der Tourismus sei in den vergangenen 15 Jahren doppelt so stark gewachsen wie das Bruttosozialprodukt, sagte Joussen und fügte an: „An diesem Megatrend ändert die Krise gar nichts – durch die Krise wurde, wenn man so will, nur der Pausenknopf gedrückt.“

Von Jens Heitmann