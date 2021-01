Hannover

Um den geplanten Stellenabbau bei der Fluggesellschaft Tuifly noch zu verhindern, fordert die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit nach den gescheiterten Verhandlungen über einen Krisentarifvertrag eine Schlichtung. „Die Zeit drängt“, sagte Marcel Gröls, der im Vorstand der Vereinigung Cockpit für Tarifpolitik zuständig ist. „Das Unternehmen benötigt Liquidität, und die Piloten sind zu einem Krisenbeitrag im Volumen von 200 Millionen Euro bereit.“ Dafür erwarte man im Gegenzug einen nachhaltigen Kündigungsschutz. „Wir haben es bei der Lufthansa vorgemacht – dasselbe ist mit Sicherheit auch bei der Tuifly möglich“, sagte Gröls.

Tuifly will die Flotte von 39 auf 17 Maschinen verkleinern, damit die Flugzeuge nicht nur in den reisestarken Sommermonaten ausgelastet sind, sondern auch im Winter. Rund 900 Arbeitsplätze sind bedroht. Künftig sollen vor allem Tui-Kunden befördert werden, die in den konzerneigenen Ferienanlagen gebucht haben. In den Gesprächen mit der Vereinigung Cockpit hatte Tuifly angeboten, fünf weitere Flugzeuge in Betrieb zu halten – damit hätten 100 der bedrohten Jobs im Cockpit und 150 in der Kabine erhalten bleiben können, hatte das Unternehmen erklärt.

Tuifly bereitet Sozialplanverhandlungen vor

Die Pilotengewerkschaft wollte diesen Vorschlag nach eigenen Angaben mittragen – eine Übereinkunft scheiterte an der Weigerung von Tuifly, auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Eine solche Garantie sei angesichts der Situation in der Branche nicht möglich, hatte es Anfang November geheißen. Seither bereitet sich Tuifly darauf vor, im März erste Kündigungen auszusprechen, die Anfang 2022 wirksam werden könnten. Die Verhandlungen über einen Sozialplan und Interessensausgleich sollten in Kürze beginnen, sagte ein Tuifly-Sprecher.

Mit der Lufthansa hatte sich die Vereinigung Cockpit kurz vor Weihnachten auf einen Tarifvertrag geeinigt, der die Kurzarbeit für die Piloten verlängert und betriebsbedingte Kündigungen bis 2022 ausschließt.

Von Jens Heitmann