Hannover

Die Ferienfluggesellschaft Tuifly kommt bei den geplanten Kündigungen überzähliger Piloten nicht voran. Nachdem das Unternehmen schon mehrfach Bruchlandungen vor Arbeitsgerichten erlebt hatte, ist es nun erstmals auch in der Berufungsinstanz gescheitert. Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf sind die Kündigungen eines Flugkapitäns und eines Co-Piloten unwirksam, weil Tuifly zuvor die Personalvertretung nicht ordnungsgemäß konsultiert hatte. Eine Revision gegen das Urteil beim Bundesarbeitsgericht ließen die Richter nicht zu.

Weil die Airline ihre Flugzeugflotte von ursprünglich 39 auf 22 Maschinen verkleinert, sollen insgesamt 900 von 2400 Arbeitsplätzen wegfallen. Der mit Steuermilliarden gestützte Tui-Konzern hat seiner Chartergesellschaft einen Schrumpfkurs verordnet, um die Kosten zu verringern. Tuifly soll künftig mit weniger Flugzeugen an den Start gehen, damit diese nicht nur in den Sommermonaten ausgelastet sind, sondern auch im Winter. Die Airline möchte in erster Linie Tui-Kunden befördern, die ihren Urlaub in konzerneigenen Ferienanlagen gebucht haben. Tuifly will daher nur noch 370 Piloten und Pilotinnen sowie 830 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kabine beschäftigen. In der Verwaltung und Technik sollen 300 Stellen erhalten bleiben.

Gericht rügt Formfehler

Etwa 100 Flugzeugführer haben gegen ihre Kündigung geklagt. Nach Angaben der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat Tuifly vor den Arbeitsgerichten bisher alle Verfahren verloren. Nach dem Urteil der 13. Kammer des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf schwinden die Hoffnungen bei der Fluggesellschaft, die überzähligen Piloten möglichst bald von der Gehaltsliste streichen zu können.

Die Begründung der Düsseldorfer Richter betrifft einen zentralen Punkt des Interessensausgleichs: Tuifly hatte gegenüber der Personalvertretung erklärt, Kündigungen nach bestimmten sozialen Kriterien auszusprechen. Davon sollten auch Beschäftigte mit Sonderkündigungsschutz – wegen Mutterschutz, Elternzeit oder Pflegezeit – nach der Einholung der behördlichen Zustimmung nicht ausgenommen werden. Von dieser Aussage ist das Unternehmen später jedoch abgewichen. 80 Pilotinnen und Piloten mit Sonderkündigungsschutz durften überraschend an Bord bleiben – dadurch rutschten Kollegen, die ihren Arbeitsplatz bereits sicher wähnten, in der Sozialauswahl nach hinten und erhielten unerwartet ihre Kündigung. Über eine so wesentliche Änderung der Kriterien der Auswahl der zu entlassenden Beschäftigten hätte Tuifly die Personalvertretung zuvor unterrichten müssen, urteilten die Richter. „Dieser Fehler im Konsultationsverfahren führte zur Unwirksamkeit der Kündigungen.“

Umbauprogramm wird teurer

Die Pilotengewerkschaft zeigte sich zufrieden mit dem Urteil. „Das Landesarbeitsgericht hat einem übereilten und hemdsärmeligen Umgang mit Kündigungen eine Absage erteilt“, sagte der Vorsitzende für Tarifpolitik, Marcel Gröls. „Wo so tief in die Lebensumstände der Beschäftigten eingegriffen wird wie bei einer Kündigung, müssen alle Verfahrensschritte sorgsamst eingehalten werden.“ Tuifly reagierte zurückhaltend: Man werde das Düsseldorfer Urteil prüfen und weitere Schritte überlegen, sagte ein Unternehmenssprecher. Vor dem Landesarbeitsgericht Hannover wird über weitere 25 Fälle verhandelt.

Protest der Belegschaft: Im Juni 2020 demonstrierten Beschäftigte von Tuifly vor der Tui-Zentrale in Hannover gegen die Verkleinerung der Fluggesellschaft. Quelle: Rainer Dröse

Für die Tui wird der Personalabbau immer teurer. Von der im Jahr 2020 begonnenen Verkleinerung der Fluggesellschaft verspricht sich der Reisekonzern eine „nachhaltige Ergebnisverbesserung von 93 Millionen Euro pro Jahr“. Bisher habe die Restrukturierung Kosten in Höhe von 118 Millionen Euro verursacht, sagte Vorstandschef Friedrich Joussen bei der Hauptversammlung im Februar. Darin enthalten seien allein 94 Millionen Euro für Abfindungen in Freiwilligenprogrammen sowie 9 Millionen Euro für Gehälter freigestellter Beschäftigter und 2 Millionen Euro für Rechts- und Beratungskosten.

Früher in den Ruhestand?

Nach Informationen dieser Zeitung versucht Tuifly derzeit, ältere Piloten für einen vorgezogenen Ruhestand zu gewinnen. Ab einem Alter von 55 Jahren können Flugzeugführer eine Art Übergangsgeld bis zum Beginn ihrer regulären Rente erhalten, das rund ein Drittel ihres bisherigen Monatsgehalts ausmachen soll. Zusammen mit freiwilligen Kündigungen von Piloten und Pilotinnen hoffe man, das überzählige Personal im Cockpit auf rund drei Dutzend Personen zu verringern, hieß es im Konzern. Dennoch stellt sich die Tui für das laufende und das nächste Geschäftsjahr auf weitere 25 Millionen Euro an Restrukturierungskosten ein.